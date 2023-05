Sánchez insiste en la movilización y dice que es "más fácil" votar que "tener que manifestarse al día siguiente"

Los ganadores de las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo dependerán, en muchos territorios, de un puñado de votos. Es una máxima que recorre la sede de los grandes partidos. También la del PSOE, que esta última semana se ha lanzado a por los indecisos y, también, a por los que fueron sus votantes pero ahora no tienen claro que vayan a depositar alguna papeleta en la urna el 28 de mayo. El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles en la importancia de salir a votar, que es "más fácil que manifestarse al día siguiente".

En su gira semanal, el jefe del Ejecutivo ha estado este miércoles en Gijón -Asturias-, con uno de sus barones más cercanos, el presidente asturiano Adrián Barbón. El tema central de su mitin, como fue en Valencia, ha sido la Sanidad, pero la ha vehiculado a una petición de voto que ha repetido por segundo día consecutivo. "Votar al PSOE es votar la sanidad pública", ha declarado en el acto, en el que ha basado gran parte de su intervención en reivindicar el trabajo realizado por el gobierno -central y el asturiano- durante la pandemia. "Adrián [Barbón] siempre eligió salud antes que economía", ha recordado.

También ha trufado su discurso, como es habitual, de recados a su antecesor en la Moncloa, Mariano Rajoy. "Lo primero que hizo fue recortar 10.000 millones de euros en educación y en sanidad", ha apuntado. Así, ha explicado que cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018 había 4.000 camas UCI y "3.000 profesionales sanitarios menos que en 2011". "Hoy hay 7.000 camas UCI y 7.000 sanitarios más", ha continuado entre vítores del auditorio, en el que se ha reencontrado con Adriana Lastra.

A la que fuera su número dos durante años en el partido ha dicho guardarle "mucho cariño y respeto". Cabe recordar que Lastra dimitió en julio de 2022. Lo hizo por "motivos personales", pero cierto es que su salida facilitó cambios de gran calado en la Ejecutiva federal tras la debacle andaluza y que su salida se produjo en medio de grandes rumores por un posible desencuentro con Santos Cerdán, que sobrevivió y sigue al frente de la Secretaría de Organización.

Pero, sobre todo, el mensaje de Sánchez ha ido dirigido a los indecisos. "A los que no saben qué votar, les digo que merece la pena", ha insistido. Según el CIS publicado el pasado lunes, el 15% de los electores aún no saben por qué papeleta decantarse. Además, el PSOE todavía cuenta con una baja movilización de su electorado: aproximadamente el 61%, frente al 70% del PP. No obstante, en el partido defienden que la maquinaria está activada y, como muestra, dan la cifra de asistencia a los mítines. En Asturias, Sánchez ha congregado a 3.500 personas. En total y siempre según las cifras distribuidas desde su equipo, son 38.500 si se tienen en cuenta todos los actos del presidente desde el 1 de mayo y 124.000 los que han ido a los actos del PSOE con datos de 40 provincias.