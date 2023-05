Simón y Silvia, los expertos del viral sobre hipotecas, reaparecen en RTVE: "En 24 horas perdimos 600.000 euros, la casa y el sueldo"

Simón Pérez y Silvia Charro han participado en la última entrega de Gen Playz, dedicada a debatir sobre el derecho a equivocarse. Ambos se hicieron conocidos en el año 2017 después de viralizarse un vídeo donde aparecían, en evidente estado de ebriedad, analizando cuestiones relacionadas con las hipotecas a tipo fijo, lo que derivó en graves consecuencias para la pareja tanto a nivel profesional como personal.

Cinco años después de pasar de ser dos personas desconocidas a, de repente, tener una enorme presencia en Internet, la pareja recuerda con angustia el calvario que atravesó al perder su sustento económico e, incluso, el apoyo de familiares y amigos. En su vídeo, ambos aparecían compartiendo un estudio que, años después, se ha hecho realidad. Sin embargo, por encima de su análisis, lo que más se recuerda es la embriaguez que los expertos presentaban en el clip de YouTube.

La repercusión del vídeo cambió la vida de la pareja de especialistas de la noche a la mañana. "Mis acciones estaban valoradas en 600.000 euros, y en 24 horas los perdí; primera consecuencia. La segunda: el piso donde yo vivía me lo pagaba la empresa, y me dijo: 'tienes 24 horas para recoger tus cosas y me quedé sin casa, sin sueldo... Claro, una persona que tiene un sueldo de 7.000 al mes, sus gastos mensuales eran de unos 3.000 euros", avanzó Pérez, antiguo profesor de finanzas, en el espacio de RTVE.

Por otro lado, Charro, que antes de perder su trabajo ejercía como consultora de la empresa Engel & Völker, comentó: "Nadie, ningún banco, ninguna entidad de las que nosotros hemos estudiado y somos profesionales, quiere saber nada, absolutamente nada, de nosotros".

No obstante, el mayor daño cayó sobre la familia. "La parte más dolorosa de todas es la de la familia. Ha supuesto un perjuicio muy grande. Un tío mío, al que no veo desde hace años, que está jugando al golf con sus amigos y es empresario de alto nivel, le dicen 'oye, este se llama como tú de apellido, no será familia tuya', y que él diga 'no, no, qué va, no lo conozco de nada'. Situación de vergüenza", añadió Pérez, asegurando que algunos familiares no querían acogerles en sus hogares y que, incluso, los niños de la familia llegó a sufrir bullying.

La pareja logró con el tiempo salir adelante, ya que, pese a que las entidades financieras no apostaban por ellos, "la gente no había perdido la confianza". En su canal de YouTube, recibían preguntas por parte de los usuarios relacionadas con temas sobre economía. "Nos preguntamos, ¿por qué no montamos nuestra propia empresa?", compartió la invitada. Y así lo hicieron.

Además, a finales del pasado año, en una entrevista con El periódico de España, ambos explicaron que habían empezado a plantar marihuana en Macedonia del Norte. Contaron que, junto con la empresa Green Capital, así como con su plataforma SS Conexión, empezaron a alcanzar los ingresos que antes obtenían antes de perderlo prácticamente todo.

"Son plantaciones de interior, por lo que podemos sacar cuatro cosechas al año. Tenemos 20.000 plantas, una cifra que pensamos ampliar. Nosotros plantamos y lo proporcionamos a los distribuidores de la industria farmacéutica", apuntaron.