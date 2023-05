Angela Kelly, de 65 años, no fue solo la modista personal de la reina Isabel de Inglaterra, quien le hacía esos conjuntos de abrigo y vestido siempre a juego con el sombrero. Se convirtió también en su amiga. Su acceso a la intimidad de la soberana la convirtió en la mano derecha de la monarca británica. No solo se encargaba de su vestuario sino que era casi su confidente. Pero fallecida su "clienta", las cosas han cambiado para Kelly, según cuentan los diarios británicos.

El nuevo rey Carlos III la ha desalojado de la residencia que ocupaba en el complejo de Windsor. Fue la soberana quien cedió a Angela Kelly un cottage para vivir, situado muy cerca del castillo donde residía su majestad. Pero con su desaparición, el actual monarca ha querido aliviar los gastos de la familia, lo que demuestra, además, que Camila, su esposa, no piensa utilizar sus servicios textiles.

La diseñadora ya ha hecho la mudanza, como indican sus propios mensajes: "Preparándome para decir adiós. Me mudo a mi nuevo hogar, al cual podré llamar Mi Hogar por fin". En otra frase lacónica se puede leer: "Soy demasiado vieja para preocuparme de quién me quiere y quién no. Tengo cosas más importantes que hacer". Unas palabras que han dado mucho de qué hablar y que dejan traslucir cierto malestar y resquemor contra el rey Carlos III.

No obstante, el monarca le ha ofrecido una nueva casa. La nueva residencia de la estilista está dentro del bello parque natural del Distrito de los Picos. Pero su cesión conlleva una condición importante: un acuerdo de confidencialidad. No podrá hablar sobre su relación con Isabel II ni publicar más libros sobre ello (tiene dos en su haber, que se editaron con autorización de la reina).

Isabel II con un conjunto blanco de su diseñadora personal, Angela Kelly. EFE

La modista, nacida en el seno de una humilde familia de Liverpool, gozará del usufructo de la casa en retribución a los servicios prestados a la anterior Jefa del Estado. A su muerte, la residencia regresará a los fondos de la Corona. En cualquier caso, Angela Kelly no se queda en la calle y aunque no cosa para la reina, seguirá viviendo de ella.