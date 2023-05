La polémica en torno a los insultos racistas que el jugador de fútbol Vinícius recibió en Mestalla, el estadio del Valencia, ha traspasado las pantallas. Así, la situación ha sido comentada también en Todo es mentira.

"Durante demasiados años ha estado justificado que en los eventos deportivos, con tal de hacer daño, estuviera permitido decir las cosas que se le dijo a Guti, a Etto... Las que se le han dicho a Vinícius esta semana", ha explicado el colaborador Antonio Naranjo.

"Decirlo, te lo creas mucho o poco, ya hace que sea un problema real. Llega a mucha gente que puede confundir los valores. No hace falta ser racista para parecer racista y generar racismo", ha añadido. No obstante, el presentador no ha estado de acuerdo con él.

"Me he encontrado gritándole cosas que no repetiría a un árbitro. De mí nunca saldrían cosas racistas porque en mi fondo no hay racismo. Yo creo que en un campo sale la verdad de lo que somos", ha defendido Mejide.

Por esta misma línea, el publicista ha añadido: "El que va a un campo de futbol y profiere insultos racistas, es un racista, y punto". "No hay que justificarlo", ha insistido Mejide.