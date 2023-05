A menos de dos meses de su boda, Tamara Falcó ha confiado la elaboración de su vestido de novia a la diseñadora Carolina Herrera, para lo que ha hecho un viaje express a Nueva York, pues la confección del traje se hará a marchas forzadas.

Sin embargo, pese a que el vestido de la novia suele ser uno de los temas más comentados en una boda, este miércoles, El programa de Ana Rosa ha querido prestar especial atención al traje que portará el novio, Íñigo Onieva.

Así, Leticia Requejo ha destacado que el empresario habría optado por un traje discreto, compuesto por pantalón y chaqueta oscuros, para darle todo el protagonismo a la marquesa de Griñón: "Como un novio clásico que es, Íñigo se ha decantado por un chaqué clásico sin estampados y en colores neutros, formado por levita, pantalón fluido y chaleco".

Además, la periodista ha destacado que el resto de invitados deberán cumplir las normas de etiqueta señaladas por la pareja: "Ellos tendrán que ir de traje y ellas, de largo o midi, es decir, por debajo de la rodilla. Ya sabemos que Julio José Iglesias, hermano de Tamara irá vestido de Félix Ramiro, aunque todavía no han podido concretar nada".

Respecto a Carolina Molas, madre de Onieva y madrina de la boda, visitó, durante el pasado martes, el atelier de Lorenzo Caprile, por lo que los rumores apuntan a que será el diseñador español quien se encargará de la confección de su vestido.

En cuanto al vestido de Isabel Preysler, Beatriz Cortázar ha revelado que la empresaria "está estudiando varias opciones": "Hasta que no vea a su hija y no vea, exactamente, cómo va a ir la novia, no sabe qué va a llevar". Pese a esto, la colaboradora ha detallado "cuatro firmas que son entre las que está la duda".

"Dos clásicas, como Óscar de la Renta, a quien Isabel recurre cuando tiene grandes acontecimientos; y también Carolina Herrera, que le va a hacer el traje de novia a su hija, pero no lo descartemos como una opción de Isabel Preysler. Si no, apostaría por dos colombiana que últimamente está luciendo en los grandes acontecimientos, como es Silvia Tcherassi y Johanna Ortiz, que ahora mismo lo están petando en España en moda", ha destacado Cortázar.

"Lo que sí me dicen es que es muy seguro que Isabel no lleve algo de alta costura, que sí lo llevó en la boda de Ana Boyer, pero lleve lo que ahora se llama un pret a-couture, que es como una alta costura, pero en lugar de ser totalmente cosido a mano, hay partes que no tienen por qué ir a mano y en lugar de un mínimo de 400 euros, pueden ser 250 euros. Son modelos exclusivos. El que lleve ella no se verá luego en boutique, sino que se hará para ella exclusivamente", ha sentenciado la colaboradora del matinal.