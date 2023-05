Juan Lobato: "Madrid necesita un presidente en modo 'on' con una idea clara de región"

El candidato del PSOE-M a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha mantenido un encuentro con 20minutos para hacer un repaso de las propuestas que quiere poner en marcha en la región y valorar cómo está funcionando su primera campaña para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, donde sale a ganar con el objetivo de aplicar un modelo serio que vuelva a generar una ilusión socialista en la población madrileña para cambiar las mayorías.

Las encuestas apuntan a que el PSOE está subiendo, ¿qué opina?Yo leo todas las encuestas y vemos como en todas ellas el único partido que sube es el PSOE respecto al anterior del mismo medio de la misma empresa, pero eso tiene que coger ahora un ritmo mayor en estos últimos días de campaña. Un elemento clave es que, conforme crece el grado de conocimiento nuestro crece directamente la intención de voto. Cosa que no siempre pasa así a todos los partidos.

¿Podrá superar a Más Madrid y ser de nuevo el líder de la oposición?A lo que aspiramos es a recuperar el apoyo de esas mayorías de demócratas con convicciones sociales que hay en Madrid, no más allá de lo que otros partidos les puede ir mal por cuestiones o por errores que hayan tenido. Nuestro reto es con nosotros mismos, no con otros. El PSOE tiene más de 140 años de historia porque representa mayorías amplias en la región, especialmente las mujeres, con las que tenemos una sensibilidad muy especial.

¿Negociará con los partidos de izquierda si es necesario?Lo he dicho siempre, el trabajo en democracia es dialogar y escuchar a todo el mundo, ese es mi compromiso. Creo que la gente está harta de enfrentamiento, de crispación y de polémicas artificiales. Por ello, vamos a trabajar con el mayor consenso posible, independientemente se consiga o no, pero ese es nuestro camino.

¿Por qué al PSOE le cuesta tanto gobernar en Madrid?Lo que necesitamos es representar a esa mayoría que existe. Creo que el PSOE es un partido que tiene que tener la capacidad de adaptarse a la velocidad y al dinamismo que tiene Madrid y también saber liderarlo. Tenemos que tener ideas de vanguardia para la sociedad como ese nuevo servicio público que planteamos, que consiste en actividades extraescolares gratuitas de robótica, arte o deporte, abriendo los colegios de 7.00 a 19.00 horas. Yo también si quiero sé insultar, pero es que no quiero. Lo que quiero es que la gente se ilusione con el potencial que tiene Madrid.

¿En qué se diferencia su modelo del de Ayuso?Primeramente en las formas. Hace falta un presidente que respete a su gente, que trate con dignidad a todo el mundo, que escuche y que crea en la democracia. Y ese soy yo frente a Isabel Díaz Ayuso. Y en segundo, en el fondo, Madrid necesita un presidente en modo 'on' con ideas claras y un modelo de región establecido. No una presidenta que está en modo 'off' y pensando en cómo cargarse a Feijóo igual que hizo con Casado.