Kike Sarasola y Carlos Marrero se separan tras 30 años juntos: "Ahora tomamos caminos diferentes"

Europa Press via Getty Images

Kike Sarasola y Carlos Marrero ha puesto punto final a 30 años juntos. La pareja, que llevaba casada 16 años, ha separado sus caminos de manera amistosa, como así ha informado Vanitatis.

El hostelero y su pareja tenían dos hijos en común, y, aunque su relación sigue siendo cordial, el amor parece haberse apagado. Como así ha confirmado Sarasola, ambos siguen viviendo muy cercanos el uno del otro. "Vivimos muy cerca y, por lo tanto, no hay problema para el tema de la vida cotidiana de los niños, en la que Carlos y yo seguiremos compartiendo muchas cosas", ha explicado el empresario.

Como han querido dejar claro, no ha habido terceras personas ni problemas entre ellos más allá de un "desgaste" en su relación: "Carlos ha sido mi pareja durante muchos años y ahora tomamos caminos diferentes en el aspecto afectivo, pero no como padres. Vamos a seguir trabajando juntos y compartiendo la vida con nuestros dos hijos, que es lo más importante para los dos. Y que no lo pasen mal por nuestra decisión",

Charly, como es conocido el empresario, siempre ha querido dejar claro que su ahora exmariodo, es "un padrazo" y se siente muy orgulloso de la familia que ha formado a su lado. Así lo explicaba recientemente en su paso por el programa de Risto Mejide: "Estoy disfrutando con mis dos hijos como un enano. Creo que si los tuviera con 25 años no los estaría disfrutando tanto".