La complicidad entre Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat es algo más que evidente y que ninguno de los dos se esfuerza en esconder. Este miércoles, el periodista contado a su compañera la última anécdota que ha vivido al acudir a una revisión médica.

"Creía que me iban a hacer una resonancia en el tendón de Aquiles, que más tarde me la han hecho y, cuando llego al médico, me dicen que me quite los pantalones y los calzoncillos", ha comenzado explicando Joaquín Prat.

Entre risas, y bajo la atenta mirada de Quintana, el periodista ha continuado: "Se me había olvidado que tenía una eco de los testículos y pensé que iba a otra cosa. Pero lo más importante, todo muy bien".

Por su parte, ya sentados en el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa, la presentadora ha aprovechado para animar a todos los hombres a acudir a las revisiones necesarias: "Es muy importante que lo hagáis. Igual que nosotras tenemos que hacernos la revisión ginecológica y la mamografía. Que me lo digan a mí. Los hombres también tienen que hacerlo".