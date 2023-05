Claves de las elecciones municipales y autonómicas 2023: todo lo que necesitas saber

Este domingo 28 de mayo se celebran las elecciones municipales en 8.131 municipios de España. Asimismo, un gran porcentaje de electores tendrá doble cita en las urnas en esta jornada electoral, puesto que en 12 autonomías también se decidirá quiénes serán sus próximos gobernantes. Los resultados de estos comicios marcarán el panorama nacional para las próximas elecciones generales que tendrán lugar, previsiblemente, en diciembre de 2023.

Qué dicen las encuestas a nivel nacional

Según la última encuesta sobre la intención de voto publicada por el CIS, el PSOE se aproximaría al PP en estos comicios municipales para el total nacional. Bajaría del 31,7 % al 30,2 % del porcentaje de votos, mientras que el PP ascendería al 27,9 %. Por su parte, Vox y Unidas Podemos empatarían en porcentaje de votos, disputándose la tercera posición, con un 8 %.

Después, como cuarta fuerza política, se encontraría ERC, con un 2,5 % de los sufragios en las elecciones municipales, aunque únicamente se presenta en Cataluña. Más País obtendría un 2 % de los sufragios en los municipios a nivel nacional, al igual que Ciudadanos.

Consulta los principales programas electorales

Algunas formaciones políticas, como el Partido Popular o el PSOE han elaborado un programa electoral marco único para las elecciones municipales y autonómicas, mientras que otras formaciones han elaborado uno propio para cada región. En este enlace puedes consultar todos los programas completos.

¿A qué hora comienza la jornada electoral?

Los electores llamados a las urnas podrán acudir los colegios electorales en una jornada que comenzará a las 09.00 horas. Permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas y, a partir de ese momento, votarán los miembros de la mesa electoral y los interventores para posteriormente proceder al escrutinio y recuento de los votos.

¿En qué mesa y colegio te toca votar?

Si no has recibido la tarjeta censal o no sabes en qué colegio tienes que votar, puedes consultar la herramienta habilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para consultar esta información. También es posible consultarlo en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral a través del teléfono 900 343 232.

¿Cuántas horas libres tengo para poder votar?

El Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 37 que los trabajadores podrán ausentarse de su puesto de trabajo, remunerado y por el tiempo indispensable, "para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo".

Si el trabajo coincide entre dos y cuatro horas con la jornada de votación, la persona tendrá un permiso de dos horas para votar. Si coincide entre cuatro y seis horas, tendrá tres horas libres, mientras que si supera las seis horas, el tiempo libre será de cuatro horas.

¿Por qué no hay elecciones en todas las comunidades?

Galicia celebró comicios en 2020, Cataluña en 2021, el País Vasco lo hizo en 2020 y Andalucía en 2022, por lo que no les corresponde aún celebrar sus elecciones a nivel autonómico. Tampoco habrá este año elecciones en Castilla y León, puesto que en 2021 se adelantaron y se celebraron en 2022.

Estas son las regiones en las que sí habrá elecciones autonómicas este domingo: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Región de Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad de Madrid y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

¿Influye la edad en el voto?

Los partidos políticos elaboran sus estrategias para la campaña electoral en función de factores sociodemográficos, como la edad. Según los resultados del último barómetro del CIS, los votantes mayores de 45 años suelen votar al PP y PSOE. Entre el grupo más joven, de 18 a 24 años, los partidos más votados siguen siendo el PP (15,6%) y el PSOE (14,1%), seguidos de cerca por Vox (12,5%). Podemos y Sumar se quedan cerca de los 10 puntos porcentuales (8,5% y 9% respectivamente).

El PSOE concentra la mayoría de sus votos en el grupo de edad de 65 a 74 años. El PP influye más en los votantes mayores de 75 años, mientras que Vox tiene su grupo con mayor porcentaje de votos entre los 18 y los 24 años. Sumar destaca en el grupo de 35 a 44 años.

Qué diferencia hay entre voto nulo y voto en blanco

El voto nulo es aquel que queda invalidado en el recuento electoral porque ha sido introducido en un sobre o con una papeleta diferente, o se ha incluido otro elemento dentro. En cambio, votar en blanco significa que no metes nada en el sobre. Sin embargo, a diferencia de la abstención, el voto en blanco sí cuenta en el escrutinio.

¿Se puede votar con el DNI caducado?

La normativa electoral permite emitir el voto si el DNI está caducado. Los electores deberán identificarse en la mesa electoral para que los vocales y presidentes puedan comprobar su identidad. Podrán hacerlo con el DNI, pasaporte o carnet de conducir, aunque estén caducados, siempre y cuando se presenten los documentos originales.