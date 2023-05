Marc Calderó cumple ocho meses trabajando codo con codo con Lourdes Maldonado en las mañanas de RTVE. Como así ha confesado en su última entrevista para la revista Hola, no podría estar más orgulloso de su entorno de trabajo y sus compañeros, aunque lo cierto es que sigue teniendo muy presentes sus anteriores proyectos profesionales.

El catalán forma parte de la parrilla de Hablando Claro, el matinal de la televisión pública en el que se abarcan una gran cantidad de temas. Este tipo de programas distan mucho de su pasado en Telecinco, pero, como así ha contado el periodista, está "aprendiendo muchísimo".

Especialmente gracias a su compañera, Lourdes Maldonado, de la que solo tiene las mejores palabras: "Es una persona clara y directa, lo que más valoro es que sobre todas las cosas, ella es una buena persona. Imaginate la suerte que es estar trabajando codo a codo con una buena persona".

La presentadora y él se han vuelto inseparables, pero eso no le impide mantener una muy buena relación con sus antiguos compañeros. De hecho, fue gracias a su amistad con Sonsoles Ónega que empezó a tener un comportamiento especial. Y es que, antes de comenzar cada directo, el catalán tiene que cepillarse los dientes y echarse colonia.

"Fue precisamente Sonsoles quien me pegó ser supersticioso", ha asegurado el periodista. "Además de eso, siempre que alguien habla de daos de audiencia, sigo tocando la madera, que es una superstición que me pegó ella porque yo no lo había hecho en la vida".