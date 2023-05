Qué hacer si no tienes la tarjeta censal para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo

Para poder acudir a votar en las próximas elecciones autonómicas y municipales que se celebrar este 28 de mayo, antes tendremos que haber recibido nuestra tarjeta censal, un documento que manda la Oficina del Censo Electoral a los ciudadanos donde se indica dónde deben acudir a votar. Pero, ¿qué ocurre si no hemos recibido la nuestra?

La formación de mesas electorales y el envío de las tarjetas censales ya ha terminado, por lo que, deberíamos haber recibido ya la nuestra. No obstante, es posible que no haya sido así, en cuyo caso no debemos entrar en pánico, ya que podremos continuar ejerciendo nuestro derecho al voto.

La tarjeta censal solo tiene valor informativo, indicando los datos actualizados de inscripción en el censo y la sección, mesa electoral y centro electoral al que nos corresponde acudir a votar, por ello, no recibirla no implica que perdamos el derecho al voto.

Partiendo de este hecho, si todavía no nos ha llegado nuestra tarjeta lo más posible es que se haya producido un error (quizás no hayamos actualizado nuestros datos de vivienda o se haya extraviado durante el envío).

Por lo tanto, para conocer los datos sobre dónde acudir a votar tan solo tenemos que llamar por teléfono a la Oficina del Censo Electoral. Esta información también se puede consultar por internet a través de un servicio habilitado por la propia Oficina, a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística.

En la misma web también podemos comprobar la dirección y detalles del colegio electoral por provincias, algo que puede ser muy útil si no hemos recibido la tarjeta censal.