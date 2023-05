Jordi Wild, muy enfadado, asegura que se está planteando dejar YouTube: "¿Qué plataforma me recomendáis?"

Jordi Wild es uno de los pocos creadores de contenido que sigue fiel a YouTube, a pesar del éxito de Twitch. El catalán usa la plataforma para compartido todo lo relacionado con su pódcast, The Wild Project.

Aunque Wild hace directo en la página de Google, su modo de trabajo es diferente al resto, ya que, normalmente, graba las entrevistas con antelación y después las publica enteras y normalmente sin cortes. Además, sube el audio a plataformas de pódcast.

No obstante, parece que esto podría cambiar, ya que ha vuelto a señalar que no está nada contento por la manera de trabajar de YouTube, que no le presta ninguna ayuda a pesar de ser uno de los usuarios más importantes.

Estoy pensando muy seriamente en irme de Youtube, ya que llevo dos meses con infinitos problemas: vídeos que no procesan y que tengo que resubir 5 veces, TODOS mis vídeos en amarillos (aunque hable de Peppa Pig), revisiones que tardan una semana...

¿Qué plataforma me recomendáis? — Jordi Wild (@JordiWild) May 23, 2023

"Estoy pensando muy seriamente en irme de YouTube, ya que llevo dos meses con infinitos problemas", ha confesado, señalando que no se le procesan los vídeos, tiene que volver a subir el contenido hasta cinco veces y las revisiones duran hasta una semana.

"Todos mis vídeos en amarillo, aunque hable de Peppa Pig", ha comentado, refiriéndose a la decisión que toma YouTube de monetizar o no a los creadores según el contenido que suban.

"¿Qué plataforma me recomendáis?", ha preguntado, aunque las opciones son evidentes: o Twitch o la novedad del momento, Kick, que supone que promete más libertad sin baneos.

Habrá que ver si finalmente Jordi Wild toma alguna decisión porque, aunque haga los directos de su pódcast desde Twitch, deberá seguir subiendo los clips a YouTube.