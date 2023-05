Ana Rosa Quintana explica el motivo de su ausencia en televisión: "Cuando uno tiene cáncer hay que estar siempre pendiente"

Tras dos semanas fuera de El programa de Ana Rosa, la 'reina de las mañanas' ha regresado a su puesto habitual al frente del matinal. Tal como ella misma explicó a la audiencia antes de su marcha, debía "poner en orden" sus cosas.

Este miércoles, Ana Rosa Quintana ha regresado a su programa de muy buen humor y dispuesta a explicar el motivo de su ausencia, aunque sin entrar en muchos detalles.

Así, la presentadora ha destacado: "Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante, sino que he aprovechado para hacerme mis revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer hay que estar siempre pendiente de lo que pasa".

"Tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente", ha agregado Ana Rosa Quintana, tranquilizando a todos los espectadores que, en cada entrevista, suelen mandar sus fuerzas y ánimos a la presentadora.