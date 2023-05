Mask Singer se ha convertido en una cita casi obligada para los espectadores de Antena 3 que esperan con ansia saber quién se oculta bajo las máscaras de los personajes del programa.

Al comienzo del mismo, Arturo Valls y los investigadores (Ana Obregón, Mónica Naranjo, Javier Calvo y Javier Ambrossi) aparecen bailando la sintonía del espacio de Atresmedia.

¡Arranca una nueva noche de #MaskSinger! 🙌



Hoy conoceremos a 6 nuevas máscaras... ¡y 2 de ellas serán DESENMASCARADAS! 😱 ¡Se viene muy fuerte!



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger2 pic.twitter.com/NKpdb1Ew2O — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 17, 2023

Lo que pocos saben es que la cantante de ese tema es Chus Herranz, una artista con una larga trayectoria profesional que incluso llegó a representar a España en Eurovisión.

En el año 2004 se celebró en Turquía el festival de la canción y nuestro país envió a Ramón del Castillo, pese a que quedó segundo en la edición de ese año de Operación Triunfo (que ganó Vicente Seguí).

El de Las Palmas de Gran Canaria estaba acompañado en la actuación de dos bailarinas y dos bailarines, que también hacían los coros. Una de ellas era Chus.

"Fue una pasada. En mi casa era una tradición ver el Festival con mis padres, cada uno hacía su quiniela… y años después estar allí, vivir esa experiencia, es espectacular... El despliegue de medios, los eurofans, lo que mueve Eurovisión es increíble", afirma la cantante.

Que añade: "Cada uno de los que íbamos de coros o bailarinas teníamos un técnico para escucharnos perfectamente. Todas las mañanas teníamos un ensayo en el orden que íbamos a actuar para que se acostumbrara la voz".

"Fue una de las experiencias más increíbles de mi vida profesional. Y con el tema Para llenarme de ti de Ramón quedamos en un honroso décimo lugar", destaca.

Presentadora, actriz y directora

La artista también hizo sus pinitos como presentadora en Birlokus Club de Telecinco; como actriz (Física o Química, Yo soy Bea, Dreamland…); como bailarina en giras mundiales con Raphael, David Bustamante o Isabel Pantoja; como directora del musical We Will Rock You, aparte de haber actuado antes en él...

Chus Herranz, en 'Birlokus Club'. TELECINCO

Además, en 2019 formó junto a su pareja, Joaquín Padilla (cantante de La Ruleta de la Suerte y exvocalista del grupo Iguana Tango), el dúo Entrelazados.

Acaban de publicar un nuevo EP (significa Extended Play, un mini álbum de duración media que tiene menos canciones que un LP), La vida es hoy, con cinco nuevas canciones entre las que destaca Mamina.

"Es amor puro, simplemente lo sientes y lo eliges cada día. Eres un amparo, un lugar seguro para ese niño y lo eres sin más, como cualquier madre. El amor no está en el ADN, está en el corazón", afirma sobre el nuevo tema.