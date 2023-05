La firma GAP demanda a Kanye West por 2 millones de dólares

No queda rastro de aquella colaboración exitosa entre la marca GAP y Kanye West. No solo eso, sino que ahora están enzarzados en una batalla judicial que comenzó, como no podía ser de otro modo, cuando a finales del año pasado el rapero comenzó a realizar comentarios antisemitas y racistas.

La empresa, según varios documentos legales que ha obtenido el portal de noticias estadounidense TMZ, ha demandado al músico por 2 millones de dólares, considerando que así Ye estaría pagando los daños de imagen que pueda sufrir en otra pelea en los tribunales que están enfrentando y que nació, precisamente, de su asociación con él.

Y es que GAP ha sido a su vez demandada por Art City Center, una compañía que posee un edificio en el centro de la ciudad de Los Ángeles, el cual fue alquilado por GAP para servir como escaparate de la línea de ropa Yeezy, la firma de Kanye.

Según la demanda de Art City Center, el edificio sufrió bastantes modificaciones que no habían sido aprobadas por los dueños legítimos mientra sque GAP se lucraba de la venta de su colaboración con Yeezy entre 2021 y 2022.

Es por ello que la compañía propietaria del edificio ha iniciado esta demanda contra la empresa para que les abone el costo de restaurar las instalaciones y GAP, a su vez, está intentando endosarle a Kanye todo lo que le están reclamando.

Para ello, en los documentos obtenidos, se puede leer cómo GAP argumenta que en su contrato con Kanye existía la cláusula por la cual GAP no era responsable de ningún reclamo que pudiera presentarse en su contra derivado de las actividades de West y su marca Yeezy.

Kanye West Sued by The Gap for $2 Million https://t.co/8frNw4DYJX — TMZ (@TMZ) May 23, 2023

De ahí que la antigua colaboradora de Kanye esté persiguiendo legalmente al artista puesto que esos dos millones de dólares incluyen la cantidad que la compañía entiende que supondrá su penalización por la tienda de Yeezy, amén de un poco más por los honorarios de sus abogados.