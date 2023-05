Sancionan con 1.000 euros al PSOE en Ceuta por un acto de la ministra María Jesús Montero

La Junta Electoral Provincial (JEP) ha impuesto una sanción de 1.000 euros al PSOE de Ceuta por un acto que organizó el pasado 2 de mayo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como protagonista y sobre el que se ha considerado que se estaba influyendo en favor del partido socialista, mientras que el PSOE ha anunciado que recurrirá la sanción.

A instancias de una denuncia presentada por Vox, la Junta Electoral ha señalado en su resolución que los mensajes que se lanzaron "presentan una clara connotación electoralista, puesto que con ello se estaba favoreciendo palmariamente a una de las formaciones políticas contendientes en las elecciones, en detrimento de las otras".

Además, ha afeado al PSOE que en este acto se hicieran "promesas electorales" y se ensalzaran logros, "en contradicción con la ley electoral".

Dos puntos que podrían influir en el voto

Desde la Junta Electoral han destacado dos puntos en el discurso de la ministra: la promesa de bonificar las cuotas de Seguridad Social de los trabajadores a partir de septiembre, con intención de influir en el voto, y la alusión al aniversario del Partido de las Libertades como "una forma de avanzar en la sociedad española en relación con la ley de memoria histórica".

La resolución también subraya el hecho de que en este acto se anunciara que el Consejo de Ministros iba a aprobar un decreto para compensar a las empresas de transporte en un 50 % de sus costos.

"Si bien no aparece una expresa petición de voto, como alega la formación política denunciada, resulta evidente que estamos ante un acto con intención electoral, con insinuación de elegir como líder de la ciudad autónoma al candidato de dicho partido político (PSOE)", ha apuntado la JEP en la resolución.

La Junta electoral ha indicado que "se ha pretendido la captación de sufragios mediante propaganda o publicidad electoral, a través del auto ensalzamiento".

La reacción de Vox

Un pronunciamiento que desde Vox defendían con esta denuncia, así como "el tinte electoralista que puede implicar vulneración de los principios de objetividad e igualdad en el proceso electoral", que desde la Junta Electoral han valorado que existe en este caso.

En un comunicado, Vox ha celebrado que se haya impuesto esta sanción, la segunda que se impone a los socialistas ceutíes a instancias de la formación.

Vox ha valorado además especialmente el pronunciamiento de la JEP al establecer la cuantía de la multa, ya que incide en que "debe tenerse en cuenta la relevante posición en el organigrama del Gobierno de España de la señora Montero, al ostentar el cargo de Hacienda, y tener la condición de autoridad".

También ha aludido a "su dilatada experiencia política, su presumible conocimiento del régimen electoral, el uso de un mecanismo de difusión tan potente como lo fue el acto público denunciado y con capacidad de llegar a un número elevado de ciudadanos como así sucedió con su resonancia en la prensa".

La Junta Electoral ya sancionó al PSOE con 400 euros por el acto que llevaron a cabo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la ruptura del ayuno musulmán durante el mes del Ramadán el 19 de abril.

Esta misma tarde el PSOE de Ceuta, a través de la secretaria general del partido, Cristina Pérez, ha comparecido ante los periodistas para advertir que van a recurrir la sanción que han recibido "este mediodía" en la sede del partido.

"Desde el respeto a los tribunales vamos a recurrir porque Montero vino a Ceuta como militante socialista y tenemos las facturas del pago de su viaje y no hizo uso de ningún recurso público ya que vino con un coche particular y con escolta particular", ha declarado Cristina Pérez, que ha añadido: "lecciones al PSOE ninguna".