Asraf Beno y Adara Molinero pasaron del amor al odio en Supervivientes tras una pelea por culpa de unos cangrejos. La pareja de concursantes compartía una gran amistad y eran el mayor apoyo del otro en la isla.

Adara y Artùr fueron los últimos en comer cangrejos una de las noches. Al día siguiente, Asraf preguntó por quiénes habían sido las personas que dejaron las cáscaras en el suelo: "Si no se recogen, se llena de bichos".

El novio de Isa P le preguntó a Raquel Arias, quien señaló a Adara y Artùr. Beno fue a preguntarle a Adara, quien no se tomó nada bien la pregunta de su amigo, interpretándolo como una acusación directa. "¿Por qué me lo dices a mí?, no sé qué te pasa últimamente", le dijo la influencer.

"No necesito un papá", respondió Adara cuando Asraf le dijo el motivo de su molestia por las cáscaras. "Sé perfectamente lo que tengo que hacer en cada momento", continuó la ofendida.

Molinero rompió a llorar por la supuesta acusación: "Se está acercando la final y que me den la puñalada a estas alturas, no me lo merezco". Asraf se fue hacia la otra punta de la isla, donde también se echó a llorar por la situación.

Además, Beno intentó reconciliarse con su amiga, sin éxito alguno. "No voy a entrar en tu juego", le dijo Adara a Asraf tras la explicación de este sobre el tema, dejándole con la palabra en la boca.