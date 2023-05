Bertín Osborne contó este lunes en la última entrega de Mi casa es la tuya cuál ha sido la mayor locura que ha hecho por una mujer. El presentador, que se sentó a charlar con el cantante Nacho Cano y sus amigos Michael y Arturo Pareja Obregón, relató la anécdota sin pelos en la lengua.

El conductor del espacio de Mediaset avanzó que, en la juventud, cuando era motorista, conoció en Marbella a una actriz estadounidense de la que se quedó absolutamente prendido.

Una vez terminó su estancia en la ciudad española, la intérprete se marchó a Los Ángeles. El cantante le prometió que iría a visitarla y, con tal de cumplir su palabra, se puso manos a la obra. "Fue una locura absurda", explicó Osborne sobre su reencuentro.

"Cojo la moto, me fui a Francia, crucé a Londres con la moto en el ferry, me subí en un barco a Nueva York, cogí la moto, me atravesé Estados Unidos entero en moto y llegué a Los Ángeles y llegué matado", relató.

El presentador tardó un mes en realizar la travesía hasta dar con la actriz, cuya identidad no desveló. "Llegué a Los Ángeles con la moto, lleno de mosquitos con tres maletas de moto, fui a la puerta de su casa, no había móviles y esperé hasta que ella salió con su coche y en el primer semáforo le di en la ventanilla", recordó Osborne, que, tras ser preguntado por la reacción de ella, contestó: "Miró la moto y casi se desmaya".