Tu horóscopo diario: miércoles 24 de mayo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 24 de mayo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Acciones o iniciativas audaces que finalmente concluirán con éxito, ya sea hoy mismo o algo más adelante. Estas ante un día favorable, pero, al mismo tiempo, asociado a la lucha y el riesgo. Sin embargo, te animará un sentimiento de fe y optimismo, y afrontarás estos peligros con ánimo y seguridad de obtener la victoria.

Tauro

No te metas en luchas estériles o que sabes bien que no vas a poder ganar, hoy no debes dejarte llevar por las pasiones o vas a tener que lamentarlo. Aunque gozas de la ayuda o protección de Júpiter esto no te convierte en todopoderoso, y para lograr lo que quieres, o vencer a quien quieres, debes esperar una mejor ocasión.

Géminis

Ten cuidado con los negocios y las finanzas. Eres muy inteligente y hábil, pero a pesar de todo hoy las cosas no te saldrán bien o quizás te encuentres con una sorpresa que desbaratará todos o muchos de los pasos que habías dado hasta ahora. Hoy debes tener mucha prudencia a la hora de tomar decisiones de tipo financiero.

Cáncer

Este va a ser uno de los signos más favorecidos o con mejor disposición en este día que será algo crispado para la mayoría. A diferencia de muchos otros momentos hoy te sentirás optimista y todo percibirás que todo parece encajar según tus deseos, lo que asimismo se va a corresponder con un día moderadamente favorable.

Leo

A pesar de que siempre te gusta mandar y además se te da muy bien, sin embargo, hoy será uno de esos días en los que sería más fácil y prudente conseguir las cosas con buenas palabras que empleando la coacción o haciendo ostentación de poder. Hoy el belicoso planeta Marte estará disonante y es mejor ir por las buenas.

Virgo

Aunque sé bien que no es tu deseo, tienes una facilidad enorme para hacerte enemigos o que las envidias y maledicencias se arremolinen en torno a ti. Por eso hoy debes estar atento porque una persona con la que te llevas muy bien e incluso te ayuda es, en realidad, tu enemigo y hoy podría dar la cara cuando menos lo esperes.

Libra

Este será uno de los signos más favorables o mejor influenciados por los planetas en este día, y con enorme habilidad sabrás hacer de tripas corazón y darle la vuelta a una situación difícil o tensa para que finalmente incluso te acabe favoreciendo. Hoy vas a mostrar lo mejor de ti mismo y sabrás conducir las cosas hacia tu terreno.

Escorpio

No te relajes demasiado porque hoy podrías pasar, súbitamente, de la felicidad a la desesperación, de la paz a la tensión o un grave conflicto. Tu estabilidad sentimental, o la que tú creías tener, se encontrará amenazada por circunstancias inesperadas. Pero también tú mismo podrías provocarle todo esto a otra persona. Ten cuidado.

Sagitario

Gran importancia de la amistad, un sentimiento de gran trascendencia para ti y que hoy se verá realzado porque recibirás una gran ayuda, o una gran alegría, de una de las personas más importantes para ti, una excelente sorpresa que afectará tanto a tu trabajo como al terreno personal. Tú has hecho muchas veces lo mismo por otros.

Capricornio

Hoy debes moverte con una gran prudencia en el trabajo, los negocios o la vida social. Debes meditar mucho las cosas antes de decidirte por uno u otro camino porque algunos planetas se encuentran disonantes y lo que en otros momentos te ha salido bien puede que ahora no te dé el mismo resultado. No corras riesgos innecesarios.

Acuario

Sé prudente y reflexivo con el dinero, hoy no es buen momento para tomar importantes decisiones, y mucho menos para que corras riesgos innecesarios y excesivos. Además, si tuvieras que elegir entre varios caminos a seguir vas a tener un gran riesgo de equivocarte. Si puedes aplaza unos días la decisión y tomate tiempo para pensar.

Piscis

Estás más impulsivo o agresivo de lo habitual, aunque no siempre sea tu deseo. También te preocupa, más que otras veces, seguir el camino que realmente deseas o luchar por realizar tus sueños. Deseas más que nunca hacer lo que sientes, pero cada vez te cuesta más hacer lo que debes. A pesar de todo, el día te saldrá bastante bien.