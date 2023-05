Jaume Collboni: "Una política de seguridad firme es de izquierdas porque protege a los hogares más vulnerables"

Desde el inicio de la campaña, Jaume Collboni ha expuesto como si se tratase de un mantra que quiere "una ciudad ordenada". En esta entrevista con 20Minutos, el candidato del PSC expone sus propuestas de seguridad, algunas no exentas de polémica, como la Oficina para la Prevención de la Ocupación.

Le acusaron de ceder ante la derecha cuando anunció la creación de la Oficina Prevención de la Ocupación.La inseguridad ¿a quién afecta más? Pues afecta más a la gente más humilde. Afecta más a los hogares más vulnerables. La inseguridad afecta más a los que menos tienen y no se pueden poner una alarma, o no se pueden pagar seguridad privada. En consecuencia, una política de seguridad firme es de izquierdas. Porque lo que haces es desplegar una política pública que protege a los que menos tienen y a los que más sufren la inseguridad.

La ocupación, ¿es un problema de vivienda o de seguridad?La ocupación no puede ser la solución a la falta de vivienda para personas vulnerables. Esas carencias las tienen que cubrir las administraciones, empezando por el ayuntamiento y la Generalitat. Y, por lo tanto, no se deben vincular una cosa a la otra. Una cosa es que las personas vulnerables tengan derecho, sobre todo las familias con niños, a una vivienda de emergencia. Eso hay que garantizarlo sí o sí. Otra cosa es cometer un hecho ilegal, como la ocupación de una propiedad privada.

¿Y la delincuencia común?Hemos conseguido impulsar una reforma a nivel de España contra los multireincidentes. En estos momentos, desde agosto, ya está vigente la ley que penaliza hasta con 18 meses de cárcel a los que cometan tres hurtos de forma consecutiva. Eso no existía y teníamos un problema muy grave en Barcelona. Además, el mes de febrero, Salvador Illa acuerda con el Presidente Aragonés el compromiso de desplegar 600 Mossos d’Esquadra. Lo cual demuestra de forma muy clara que efectivamente ese compromiso no se había asumido por parte de la Generalitat.

¿Y en transporte público?Hasta que no hemos hecho el acuerdo de Presupuestos con el señor Aragonés no hemos conseguido arrancar 52 millones de inversión para estaciones de metro, y 13 estaciones de metro más en las líneas 1, 3, cuatro y la 9. De hecho, desde la época del tripartito, desde la época de José Montilla, no se hacen estaciones de metro. Desde que no hay un alcalde socialista, no se ha movido la tuneladora de la Línea 9. Ahora empieza a moverse.