Loquillo habla de la enfermedad que padece: "No hago planes ya por adelantado, intento hacer felices a los demás"

El cantante Loquillo, que lleva más de 40 años de los 62 que tiene sobre un escenario, ha revelado que durante la pandemia le diagnosticaron una enfermedad en el cuello de carácter grave: bocio multinodular. A pesar de que los médicos preferían operarle, él se negó a pasar por el quirófano. "Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor la situación: esto dura hasta lo que dure". A raíz de esta noticia compuso un tema fundamental para él, Voluntad de bien. "Será otra de las canciones que va a girar en la gira de poetas... Para mí a nivel emocional es la más importante".

Loquillo hizo estas declaraciones en el programa Hora 25, que conduce por las noches Aimar Bretos en la Cadena SER. El cantante dice que cuando sube al escenario a cantar es José María Sanz, su verdadero nombre. "Y cuando bajo soy Loquillo, me pasa lo contrario que les sucede a otros".

Respecto a cómo se plantea el presente, el artista dijo: "De momento estoy bien, pero no hago planes por adelantado desde hace algunos años. En ese sentido, disfruto de la vida, intento hacer feliz a los demás y sobre todo amo la música porque es lo que me hace vivir y estar vivo. Espero que todo vaya por la buena senda y esto se resuelva".

Tengo un ejemplo en casa, mi pareja Susana Koska, que lucha contra un cáncer de mama desde hace 12 años

Fue en la pandemia cuando notó algo raro en su cuerpo. "Confinado y suspendida la gira de El Último Clásico, descubrí que mi camisa no abrochaba. Lo bueno de una camisa a medida es que no engaña, creí a la primera que el encierro me había proporcionado unos kilos de más, pero pronto noté un bulto en el cuello. No hacía falta buscar en los mapas, el protocolo se puso en marcha: analíticas y visitas a doctores llevaron a la conclusión de que se trataba de un bocio multinodular. Las pruebas determinarían la gravedad y no se descartaba dado el tamaño del bocio una operación de alto riesgo que pudiera amenazar las cuerdas vocales", resumió el proceso.

El autor de temas como Rock and roll star o Cadillac solitario, contó también que su pareja, la escritora y documentalista Susana Koska, lleva luchando doce años contra un cáncer de mama. "Tengo un ejemplo en casa: una persona que lleva 12 años luchando contra el cáncer", ha recordado. "Yo nunca me he escondido porque si tengo que buscar un ejemplo de actitud, valentía, de enfrentarte a los elementos lo tengo en mi casa y eso da mucho coraje".

Uno tiene que vivir esto con mucha dignidad

El barcelonés, que reside desde hace unos años en San Sebastián, señaló que ha aprendido a mirar y a convivir con la muerte sin miedo. "Uno tiene que vivir esto con mucha dignidad".

De sus tiempos de jugador de baloncesto (mide 1,95m) explicó que le queda el sentido de la individualidad. "Jugando al basket tienes que ser muy individualista para servir al equipo".