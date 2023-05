Belén Esteban ha mostrado su enfado en Sálvame por la presencia de Toño Sanchís en Mediaset. Además, la colaboradora de la tertulia de Telecinco ha actualizado su estado legal con quien fuera su representante.

La de San Blas ha interrumpido durante unos minutos la escaleta del programa este martes para lanzar de imprevisto: "Cuidado con los bolsos, que hay gente infiltrada en esta cadena que se lleva lo que no es suyo". Finalmente, la madrileña ha explicado lo ocurrido.

"Ha estado aquí el señor Toño Sanchís, y me parece vergonzoso que, en esta cadena, en Mediaset, le hayan dejado entrar pese a lo que se ha llevado de mí y las demandas", ha reivindicado la colaboradora. Y es que el representante fue demandado por estafa por la madrileña.

"La suerte que has tenido es que he venido tarde y no te he visto, pero ojalá haberte visto", le ha dirigido directamente 'la princesa del pueblo'. "Fíjate cómo era la cosa que Alberto [director de Sálvame] me ha dicho que me quedara en casa", ha explicado la colaboradora.

"Cuidado con la gente de los pasillos: cojan bien sus bolsos, sus carteras, que hay alguien que se lleva todo", ha repetido. Por otro lado, ha actualizado su situación penal con su exrepresentante: "Todavía tengo el juicio penal, de 372.000 euros. Pensaba que me iba a dejar hoy el talón en recepción".