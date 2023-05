Las amigas de Cristina, la joven asesinada por su novio en Valencia: "Él la agobiaba, ella necesitaba espacio"

Las amigas de Cristina, la joven presuntamente asesinada por su novio a acuchilladas en diciembre de 2021 en su casa de Valencia, han declarado este martes que Alberto estaba "siempre encima de ella" y "la agobiaba" porque la relación iba a dos niveles de intensidad: "Él estaba muy enamorado y se casaría ya, pero ella necesitaba más espacio. Estaba que se subía por las paredes".

La segunda sesión de la visita con jurado popular que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Alberto L.H, que se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de asesinato, se ha reanudado este martes con las declaraciones de amigas de Cristina y del acusado y de los agentes que intervinieron.

Así, todas han coincidido en que ella estaba "contenta" con Alberto porque la trataba "muy bien", pero que "necesitaba espacio" porque él estaba "muy enganchado, muy encima de ella". De hecho, las amigas han señalado como, nada más conocerse, se apuntó al viaje que ella ya tenía programado para ver a una amiga.

Una de ellas ha contado que la misma noche que Alberto y Cristina se conocieron, en la que acabaron cenando en casa de él, ya le llamó la atención la postura de Alberto, "siempre encima de ella" y él sin apenas hablar. "Yo nunca me siento incómoda con otra pareja y esa noche sí. Mi novio me dijo lo mismo al salir sin yo comentarle nada", ha contado. Ha señalado que ella nunca le dijo que quería dejar la relación.

Otra amiga ha indicado que conoció a Alberto en una partida de pádel y cada vez que se paraba el juego un segundo él la cogía y la besaba y eso a ella "le incomodaba porque no venía a cuento". Sobre su viaje a París, ha recordado que Critina le comentó que Alberto la cuidaba mucho, pero que dijo: "Ya veremos cómo va esto".

Así, ha coincidido en que ella estaba agobiada porque él "se apuntaba a todos sus planes" y cada vez la veían menos porque siempre estaba con él. Las últimas semanas, además estuvo enferma, y Cristina "estaba que se subía por las paredes, me dijo que necesitaba hacer planes". Además, estaba "preocupada" porque no quería ser "cruel" con él, pero "la intensidad de él no era acorde con lo que ella sentía, no estaba enamorada".

Por su parte, la terapeuta de Cristina ha señalado que la relación con Alberto nunca era el centro de sus sesiones. Ella le dijo que se iría a vivir con él por "practicidad" ya que pasaban mucho tiempo juntos y estaba a gusto con él. En aquella época Cristina ya estaba dada de alta, ya que se encontraba en tratamiento desde la muerte de su padre, y veía a su terapeuta cada mes o mes y medio para una supervisión. La última vez que la vio fue el 17 de noviembre y le pidió otra cita a los quinces días que no llegaron a tener. "No era usual que me pidiera otra cita tan pronto", ha apuntado.

Él era "muy reservado"

Los amigos de él le han descrito como una persona "muy reservada" que apenas daba detalles de su vida privada, ni de su relación con Cristina ni de lo motivos por los que había abandonado los despachos en los que había trabajado. No le conocen que tuviera ninguna relación anterior a Cristina.

Asimismo, han declarado los agentes de policía que intervinieron. El coordinador, el primero en llegar, ha señalado que encontró el cuerpo de Cristina en el suelo en medio de una charco de sangre en la habitación con un cuchillo de grandes dimensiones en la sien y que había sangre por toda la casa.

Pensó, por su experiencia profesional, que Alberto se había intentado después suicidar al ver el agujero en el tejado de uralita del almacén de un restaurante que había abajo sobre el que cayó. Otra agente ha señalado que cuando le comunicaron a Alberto en la UCI que estaba detenido por un delito de homicidio estaba "muy tranquilo" y no hizo ningún comentario.

La acusación particular, que representa a la madre y a la hermana de Cristina, pide 25 años de cárcel por un delito de asesinato con agravante de género, mientras la defensa reclama 10 años de cárcel por asesinato con los atenuantes de obcecación y confesión.