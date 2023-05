Las lluvias por la DANA caen en las cuencas más afectadas por la sequía pero son solo "testimoniales" con cierto alivio en el campo

Las lluvias que está dejando la DANA en buena parte del área mediterránea están cayendo precisamente en las cuencas hidrográficas más afectadas por la sequía, allí donde los embalses están más vacíos, pero difícilmente podrán suponer un alivio en la situación de sequía. En el campo, en Andalucía sus efectos se observan con cierta esperanza para cultivos que todavía no se han echado a perder en los últimos meses, siempre que no haya granizo y las precipitaciones sean como gustan entre los agricultores, "despacio y caladeras".

La DANA y el grupo tormentoso que está atravesando la Península estos días está dejando lluvias, en algunos casos torrenciales y con granizo, en Murcia, Alicante y Almería mientras que Albacete, Valencia, Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Barcelona y Tarragona están en alerta amarilla. Hay alerta por tormentas Tarragona, Lérida, Barcelona, Teruel, Huesca, Albacete, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estado de los embalses por comunidades. Carlos Gámez

Todas estas localidades se encuentran en cuencas con reservas de agua muy mermadas. En la del Guadalquivir (23,8%), la Cuencia Mediterránea Andaluza (34%),l Segura (33%) o Cuencas Internas de Cataluña (25,3%).

De acuerdo a los datos actualizados que cada martes ofrece el Ministerio de Transición Ecológica sobre el estado de los embalses, las precipitaciones están cayendo en las zonas más afectadas por la sequía, donde hay menos reservas. Mientras que "las precipitaciones han afectado a la vertiente Mediterránea", han sido "escasas en la vertiente Atlántica", resume el Ministerio sobre la última semana. La precipitación máxima se ha producido en Málaga, con 53,9 litros por metro cuadrado y aún así la reserva hídrica total, al 47,7%, ha disminuido en los últimos siete días en 307 hectómetros cúbico, que representa el 0,5% de la capacidad total de los embalses.

Lluvias testimoniales

En este escenario, el agua siempre es bienvenida pero sus efectos para aliviar la sequía no son vistos de la misma manera por diferentes actores. El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, cree que "no solo no es suficiente", sino que la lluvia de estos días es "testimonial", por mucho que en algunos lugares como Murcia o Almería haya sido necesario extremar las precauciones, incluso con la suspensión de colegio.

"El tema no es que caiga un chaparrón, sino que llueva de una manera continuada", añade, frente a unas lluvias que por lo general están siendo tormentas que aportan una cantidad "pequeñísima" de agua. "No son lluvias generalizadas, puede ayudar a que algo a las plantas pero muy poco porque estamos ya a finales de mayo", añade Martín Barajas, que precisa que para que las lluvias de estos días supusiera un verdadero alivio de la sequía deberían caer durante un mes o, al menos, semanas. "Que una noche caiga un chaparrón de 15 de minutos, limpia el aire pero desde el punto de vista hídrico no supone ninguna aportación, no es nada".

Bueno para cultivos no sentenciados

Los efectos de estas lluvias en el campo sí puede aliviar la situación en cultivos que "se han salvado" de la sequía y el calor anteriores, siempre que no lleguen acompañadas de granizo, como ha ocurrido, por ejemplo, en Almería. "El agua en estas fechas, en primavera, siempre es bienvenida, siempre que caiga de forma generosa, no torrencial e incluso piedra [granizo], que hace mas daño que beneficio", explica Ramón García, responsable de cereales de COAG Andalucía.

Los cereales no están entre los más favorecidos, por que no les ayuda tampoco nada un clima húmedo y caluros, pero afirma que, "aunque llegan un poco tarde porque ya hay cultivos sentenciados desde semana santa", las lluvias de estos días sí pueden ser de ayuda para otros como el olivo, el girasol, el algodón o la remolacha azucarera que "se hayan podido salvar" esta temporada. Es innegable que estas lluvias también son muy buenas para la ganadería, porque mejorará el estado de los pastos, y para la apicultura, una actividad muy perjudicada.

Está por ver si los próximos meses serán de temperaturas muy elevadas, como indican las previsiones, pero en los últimos días García destaca cómo en el valle del Guadalquivir ha estado lloviendo "como nos gusta a los agricultores, despacio y caladera". En esta cuenca los embalses están al 23,8% de su capacidad. Otra cosa es, añade, las tormentas de granizo en Almería, en la cuenca mediterránea andaluza, al 34% de su capacidad.

"Lo importante para nosotros en Andalucía es que llueva en las cuencas altas, donde están los embalses", dice el responsable de COAG. Esto permitiría acumular agua, no solo para agricultura, sino "de boca", para el consumo humano.

Norte y sur

De momento, sin embargo, esto no está ocurriendo. Según los datos el Ministerio, en la última semana las reservas hídricas han caído con respecto a la semana anterior y sigue existiendo una clara diferencia entre el estado de los embalses en el norte del país y en el sur.

En estos momentos, las cuencas del Cantábrico Oriental y Occidental, del Miño-Sil, de Galicia Costa y las cuencas internas del País Vasco registran una situación similar a la de la media de los últimos 10 años, mejorando en algunos casos la situación del año pasado -en el Cantábrico Occidental, en el Miño-Sil y en Galicia Costa- y con reservas de agua que están respectivamente al 90,4%, 86,9&, 72,6%, 84,1% y 85,7%.

A medida que se va hacia el sur, el agua de los embalses va empeorando y las reservas de agua en el Duero están al 65,8% de la capacidad total de sus embalses y al 58,7% en el caso del Tajo. Más abajo y en el arco mediterráneo la situación sigue siendo todavía peor, con una situación muy inferior al año pasado y a la media de los últimos 10 años.

Los embalses de las dos cuencas sobre las que el Ministerio ha puesto la alerta, del Guadalquivir y las cuencas interiores de Cataluña, están al 23,8% y 25,3% respectivamente de su capacidad. Los del Guadiana, al 32%; del Guadalete-Barbate, al 25,8% y la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 34%. Las reservas en la cuenca del Segura están al 33,5% en el Ebro, al 48,8% y en el Júcar, al 57,8%.

Reserva hídrica a 23 de mayo de 2023. Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Sobre el mapa por comunidades, la situación hídrica en los embalses de las distintas autonomías que arrojaba Embalses.net este lunes muy similar, con una situación en rojo en Andalucía y Murcia y crítica también en Cataluña, Castilla-La Mancha y, en menor medida pero también por debajo del 50% de su capacidad, en Aragón, Extremadura y Cantabria.