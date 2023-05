El 'tiktoker' Khaby Lame se pasa a la gran pantalla y debutará como director con un cortometraje

Está claro que Khaby Lame es el rey de los vídeos cortos en TikTok. Con 159 millones de seguidores, ha conseguido convertirse en el tiktoker más querido gracias a breves y divertidas publicaciones donde explica cómo hacer cosas obvias.

No obstante, el senegalés residente en Italia, que comenzó en redes sociales cuando perdió su trabajo en la fábrica por la pandemia, siempre ha confesado que quiere ir más allá que su faceta como celebrity.

Su objetivo era llegar a Hollywood y parece que ya ha dado su primer paso: ¡dirigir su propio cortometraje! El creador de contenido ha sorprendido poniéndose detrás de las cámaras.

No obstante, no ha sido él quién ha revelado la noticia, sino The Hollywood Reporter. El medio asegura que Khaby Lame debutará su producción en el Festival de Cine de Taormina.

El influencer ha sido invitado por la actriz Bella Thorne, que también presentará su proyecto Paint Her Read en la categoría 'Cortometrajes influyentes'.

El codirector artístico del festival, Barret Wissman ha confirmado la noticia asegurando que están "muy emocionados" con la presencia de Kahby: "Es imperativo para nosotros estar siempre desarrollando audiencias más jóvenes y frescas a través de nuevos medios. Khaby nos ayuda a traer fans diversos, jóvenes, internacionales e italianos a nuestro festival histórico".

La estrella de TikTok, actualmente, también ha sido nombrado jurado en el programa de televisión Italia Got's Talent y es uno de los principales embajadores de la marca Hugo Boss.