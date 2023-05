Ashley Johnson, conocida por su amplia implicación en la saga The Last of Us, denuncia "innumerables" actos de terror contra ella y su familia por parte de su exnovio, el productor Brian Wayne Foster, contra el que ha presentado una orden de protección de emergencia por violencia de género con acusaciones de abuso verbal, físico y psicológico contra ella.

La intérprete de 39 años dio vida a Ellie, tanto con su voz como con captura de movimientos, en los videojuegos de Naughty Dog, y también interpretó a su madre en el noveno episodio de la serie de HBO. Por su parte, él es escritor y antiguo presentador y productor de Talks Machina, programa de preguntas y respuestas de Critical Role, la cuenta de streaming más exitosa de Twitch que emite partidas de Dragones y Mazmorras, donde también participó como actor en varios especiales.

Según The Blast, la actriz llevaba más de dos años intentando romper con su pareja, pero no fue hasta mayo cuando finalmente logró dar el paso. "El 15 de mayo de 2023, la Policía emitió una orden de protección de emergencia" contra Foster por múltiples motivos, tal y como establecen los documentos legales a los que el medio tuvo acceso: "intentó extorsionarme 150.000 dólares, tiene un historial de abuso verbal, su mente está trastornada por su uso adictivo de narcóticos y otras muchas razones".

El juez impuso una orden de alejamiento contra Foster hasta que se celebre una vista formal en junio

Johnson asegura temer por su vida y por la de su familia, pues no se siente segura dentro de su propia vivienda: "Está cruzando los límites, tiene la capacidad de asesinar y me causará daño no solo a mí, sino también a ellos".

Tal y como sostiene la intérprete estadounidense, semanas antes de la ruptura tuvieron una gran discusión, tras la cual, él empezó a "llevar encima una caja con munición y una gran bolsa negra".

"Cuando abandonó mi casa, de la que soy la única propietaria, la noche del 15 de marzo de 2023, en presencia de la Policía de Los Ángeles, no se llevó la caja de munición ni la bolsa. Inmediatamente, la abrí y encontré una garota, que es un dispositivo de estrangulamiento, y dos pistolas de aire comprimido", señala la declaración de la actriz.

Después de esta pelea, el 21 de abril el acusado le habría bloqueado internet a la demandante, así como el acceso a todos sus dispositivos, incluidas las cámaras de vigilancia, de las cuales habría cambiado sus contraseñas. "Mi madre, mi familia, mis amigos y otras personas se pusieron en contacto conmigo temiendo por mi vida. Estaba aterrorizada. Desalojé mi casa y me quedé con mi familia", relata.

Según Ashley Johnson, Brian Wayne Foster publicó una foto con sus dos perros en Instagram -cuenta que ya ha sido eliminada- con un texto que solo ella entendía, pero con el que la amenazaba: "Soy muy consciente de que esto es una referencia para asustarme".

Además, la actriz de The Last of Us asegura que lleva tiempo lidiando con el "abuso" de su exnovio. "A lo largo de los años, prácticamente todos los días, rompió vasos, rejas y portazos; me llamó estúpida, inútil, maldita zorra...", declara. "Es mentalmente inestable, está en un estado constante de alteración mental y parece tener atrofia mental, aumento de la paranoia e incapacidad para distinguir la realidad".

La intérprete presentó finalmente una orden de alejamiento ante los tribunales del condado de Los Angeles y un juez aceptó su petición de que se mantuviera a 500 metros de su casa y a 100 metros de los perros hasta una vista formal en junio.