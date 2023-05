El padre de Emily, la menor desparecida en Zaragoza con su madre, teme que la niña acabe en Ucrania: "No podemos descartarlo"

La Policía Nacional sigue intentando dar con el paradero de Emily Vaquero Palii, la niña de solo 2 años que desapareció en Zaragoza el pasado 19 de mayo cuando estaba con su madre.

El padre recogió a la pequeña de la guardería sobre las 15.30 y aprovechando que hacía buen tiempo, se fueron juntos a jugar a un parque del barrio Oliver. Allí se presentó después la madre de la menor diciendo que se la llevaba a un cumpleaños. Al hombre aquello le resultó extraño, ya que hasta ese momento no había sabido nada de la supuesta fiesta.

Sus peores presagios se confirmaron más tarde, cuando llegó a casa y no encontró ningún rastro ni de su esposa ni de su hija. Tampoco de sus maletas ni de sus cepillos de dientes.

El matrimonio había iniciado recientemente los trámites de divorcio y todavía no existía ninguna medida judicial respecto a la custodia de la menor, según fuentes que recoge el Heraldo de Aragón.

Alejandro Vaquero, de 40 años, padre de la niña, e investigador y profesor de la Universidad de Zaragoza espera que "no le haya dado tiempo a llevársela lejos". Su mujer Iryna de 35 años y nacionalidad ucraniana, podría intentar abandonar el país con la niña: "Solo espero que la rapidez con la que se tramitó la denuncia le impida llevar a cabo sus planes, sean los que sean", señalaba Alejandro a el Heraldo de Aragón.

La pareja se conoció hace más de diez años y fruto de esa relación nació Emily, aunque la relación matrimonial se había desgastado y parecía estar a punto de romperse.

La actual invasión de Rusia en Ucrania, hace pensar que Irina no se iría con su hija a su país natal. "Pero no podemos descartarlo. ¿Qué futuro tendría mi hija allí? No quiero ni pensarlo". "Durante todos estos años de convivencia, mi esposa ha viajado a Ucrania solo un par de veces", explicaba el padre a el Heraldo de Aragón.

Debido a la profesión de investigador de Alejandro, conoció a su esposa en Estados Unidos, y fue allí donde nació la niña. Es decir, esta cuenta con pasaporte estadounidense, lo que obliga a la Policía a ampliar el radio de búsqueda.

Emily Vaquero mide 96/98 centímetros, tiene un corte de pelo a media melena rubio y liso, los ojos marrones y gris claro. SOS Desaparecidos Aragón pone a disposición dos números de teléfono con los que contactar en caso de identificarlas, el 649 952 957 y el 617 126 909, y un correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.