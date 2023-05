Los familiares de Elena Huelva la recuerdan entre lágrimas en el que hubiera sido su 21 cumpleaños: "Te echamos de menos"

Este 21 de mayo, Elena Huelva hubiera cumplido 21 años y sus familiares no han querido dejar pasar una fecha tan especial para recordar la huella tan gran que la influencer ha dejado en la vida de todos.

La sevillana falleció el pasado 3 de enero tras años luchando contra un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta sobre todo a gente joven y que, gracias a su presencia en redes sociales, ganó una gran visibilidad.

Por eso, su padre, su madre y su hermana han querido celebrar en un día tan emotivo el impacto que Elena Huelva ha tenido con su lema "Mis ganas ganan". Su hermana Emi, que ya reflexionó sobre su primera Feria de Abril sin ella, ha recopilado los mejores momentos de los últimos años.

"He querido hacer un pequeño resumen de momentos que he visto aleatorios de tantos que tenemos juntas. Solo me sale una sonrisa al verlos y al pensar en todas las anécdotas de detrás de esos videos, de tus ocurrencias, tu humor, mis tonterías y nuestras conversaciones", ha confesado.

"Aquí está todo más triste desde que te fuiste", ha revelado también: "Pero los momentos mágicos en los que me haces ver que sigues aquí de alguna forma me ayudan a seguir".

Su madre, Emi Palomo, también ha agradecido todo lo que su hija la ha enseñado desde que nació hace 21 años, con una adorable imagen de Elena Huelva recién nacida.

Su padre Manuel también ha sido muy honesto con el duro momento que están pasando, echando de menos cada día a Elena. "El tiempo no cura nada", ha lamentado apenas cinco meses después de su fallecimiento.

"La pena y el dolor es terrible", ha reconocido: "No creo que eso cambien nunca. El tiempo va pasando. Vamos haciendo cosas. Pero no hay día, ni momento en que no piense en ti. Sobre todo los buenos. Los buenos momentos. Solo has dejado amor…".

En un día tan importante, todos los influencers que compartieron momentos con Elena también han arropado a la familia, felicitándola y recordándola con su mejor sonrisa.