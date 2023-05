Cuánto cobrará un pensionista que se jubila sin haber llegado a cotizar los 15 años

En España, para jubilarse y poder acceder a una pensión contributiva, es necesario cumplir cuatro condiciones: estar afiliado a la Seguridad Social, haber cumplido la edad mínima de jubilación (67 años o 65 si se han cotizado 38 años y medio) y cumplir el mínimo de años cotizados para jubilarse, es decir, 15 años.

Para aquellos que no sumen ese periodo de 15 años de cotización a la Seguridad Social, a pesar de que no podrán acceder a una pensión contributiva y los beneficios y revalorizaciones que se deriven de esta, hay que saber que no quedan desprotegidos ni fuera del sistema, sino que tienen derecho a acceder a una pensión no contributiva.

Requisitos para recibir una pensión no contributiva

Las pensiones no contributivas, según publica la Seguridad Social en su web oficial, "son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo".

Su gestión y concesión corresponde a las Comunidades Autónomas y a las direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en el caso de Ceuta y Melilla.

Los requisitos para acceder a ellas son los siguientes:

No cumplir los 15 años mínimos de cotización.

​Tener 65 o más años

​No disponer de rentas superiores a 6.784,54 € al año, o lo correspondiente en las tablas de las Comunidades Autónomas en caso de que el solicitante conviva con familiares.

​Tener la residencia legal fijada en España y haber vivido 10 años como mínimo en el país, de los cuáles dos deben ser inmediatamente inferiores a la fecha de solicitud.

Cuánto se puede cobrar con la pensión no contributiva

Según publica el IMSERSO en su página web, para el año 2023 la cuantía íntegra de una pensión no contributiva alcanza los 6.784,54 euros anuales, unos 484,61 euros al mes. Esta cuantía, en caso de incluir el complemento por necesidad de otra persona, podría alcanzar los 10.176,81 euros anuales, unos 726,92 euros anuales.