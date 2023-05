Miguel Bosé acude a 'MasterChef' y resulta que tiene un vínculo con una de las concursantes: "Yo a ti te conozco"

El cantante Miguel Bosé fue el invitado estrella de la última edición de MasterChef (La 1), donde acudió para supervisar y catar los platos que los aspirantes debían hacer con las verduras como base principal.

Como suele pasar con todos los invitados, el artista paseó por las cocinas acompañado de los miembros del jurado, Pepe, Samantha y Jordi, para charlar con los aspirantes y preguntarles qué estaban cocinando.

La sorpresa llegó un poco antes, cuando estuvo delante de Claudia, a la que le dijo "yo a ti te conozco de mi serie", en referencia al biopic de Miguel Bosé titulado Bosé, de SkyShowtime.

Y es que Claudia Ferranti es una de las actrices de esa serie biográfica, donde interpretaba a Elsa Tia, conocida como Elsa Martinelli, con la que Bosé grabó la película El clavel rojo, en 1976.

"Por favor no me lo puedo creer. Sé todo de él [de Miguel Bosé] porque he tenido que estudiarme toda su vida por la serie y ahora mismo lo tengo delante", decía emocionada la aspirante.

¡Qué gran regreso a las cocinas! Ya está con nosotros Miguel Bosé tras su paso por @covernight_es https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/RIpAvvBYN7 — MasterChef (@MasterChef_es) May 22, 2023

No es la única relación de Claudia con el mundo de la interpretación, pues su pareja, Juan Díaz, es también actor y ha interpretado desde a uno de los hijos de 'La Hierbas' en Aquí no hay quien viva a uno de los compañeros de trabajo de Toni en Cuéntame.