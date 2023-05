Así fueron los comienzos de Marina Yers en redes sociales: de 'youtuber' a polémica 'influencer'

Marina Yers es una de las personalidades de internet que más ruido ha hecho en los últimos años por sus escandalosas opiniones durante la pandemia, en contra del agua y de las mascarillas.

No obstante, aunque ahora haya desaparecido un poco más de sus perfiles, hace exactamente una década que la ucraniana comenzó su carrera en redes sociales.

Su primer perfil fue en una página algo inusual, pero muy popular en 2013: AskFM. Durante un tiempo fue acumulando sin seguidores sin saberlo y, cuando descubrió que tenía 100.000, decidió abrirse una cuenta de Instagram, donde ganó 50.000 personas rápidamente.

Desde ese momento, ha mezclado todos sus proyectos personales con su intención de vivir de las redes sociales. Eso sí, en su visita a La Resistencia en 2019, se definió como una "influencer desinteresada" que iba a por "fama y dinero".

¿De dónde es Marina Yers?

Según reveló en su encuentro con David Broncano, su verdadero nombre es Maryna Pukhyr Danchyshak y nació en 1999 en un pueblo de 7.000 habitantes en Ucrania.

Con menos de un año, tuvo que ser operada por tener cáncer de riñón a consecuencia del accidente de Chernóbil. Desde entonces, tiene problemas de hígado y asegura que no puede beber alcohol.

Con siete años vino a España, pero entró ilegalmente. Solo su madre tenía el permiso de residencia. En su libro, Sin filtros, publicado en 2021, recuerda este tiempo como muy tormentoso.

"Cambié como siete veces de colegio y nos hemos mudado como doce veces", ha asegurado. A los 16 fue a estudiar el último curso de Bachillerato a Estados Unidos, pero fue expulsada después de revelar que había sido acosada sexualmente. También intentó estudiar Negocios en Londres, pero acabó volviendo a España para abrirse un canal de YouTube.

Los inicios de Marina Yers en YouTube

Es evidente que Marina Yers siempre ha sabido cómo llamar la atención. Mientras ya manejaba una importante cuenta de Instagram, publicó su primer vídeo en YouTube sobre un centro de menores y en seguida consiguió ganar seguidores.

A partir de ahí, se transformó en vídeos sobre toda series de retos surrealistas como perrear en la calle o comerse un limón sin cerrar los ojos.

Durante ese tiempo, hizo de modelo para campañas de publicidad de Coca-Cola, Chupachups o Multiópticas y apareció como actriz en una serie de Playz, Bajo la red.

Todo parecía encaminado, hasta que llegó la pandemia y sus declaraciones comenzaron a hacerse populares por otro tipo de surrealismo que poca gente aprobó.

Las polémicas de Marina Yers

En pleno confinamiento de 2020, hablo con sus 1,8 millones de seguidores en ese momento (actualmente son 1,2 millones), para avisarles sobre los problemas del agua.

"Si tú te das cuenta en el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la hidratación", declaró: "De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google y vais a saber más cosas".

Aunque después se disculpó asegurando que no quería desinformar, la etiqueta de "influencer que cree que el agua deshidrata" quedó ahí para siempre.

En 2021 reapareció y se posicionó en contra de las mascarillas, asegurando que no creía del todo en el coronavirus. "Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas. Si no me la quiero poner, es mi puto problema. No me la pongo porque no me sale del 'chichinabo'", exclamó en otro vídeo.

¿Qué le pasó a Marina Yers?

Entre sus palabras en contra del agua y en contra de las mascarillas, pasó más de un año que Marina Yers estuvo desaparecida de las redes. La razón fue que sufrió un brote psicótico por el que tuvo que estar ingresada y medicada sin teléfono.

Cuando reapareció no quiso dar muchos detalles y se lo dejó todo para su libro, Sin filtros. "Yo me obsesioné con la verdad, entre comillas, con saber qué estaba pasando en el mundo, con enterarme de las élites, de quienes gobiernan… empecé a buscar información y ahí empezó el problema", reveló en referencia a su problema médico.

La enfermedad le hizo cambiar de rumbo en su carrera y, desde entonces, se la ha podido ver en muchos escenarios diferentes: probando ayahuasca para curarse, centrándose en la música, usando OnlyFans para financiar su proyecto, mudarse a Argentina con su novio o volver convertida al islam.

Ahora, Marina Yers aparece y desaparece por semanas de su cuenta de Instagram y TikTok, donde tiene 4,9 millones de seguidores. Sigue intentando centrarse en su carrera como artista, mientras vive de su imagen en OnlyFans.