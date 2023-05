Tachan de gordófobos a Lecquio y Bibiana por sus comentarios sobre Tamara Falcó: "Su perímetro es el doble que el de su madre"

Los contratiempos que Tamara Falcó está teniendo con respecto a su boda y el vestido de novia están trayendo cola y protagonizan decenas de horas televisivas. Este lunes en El programa de Ana Rosa analizaron las últimas noticias de la marquesa de Griñón respecto a su traje frustrado, e intentaron encontrar los motivos de su ruptura con la firma que se lo iba a hacer. Eso sí, quizá no de la mejor forma o con los mejores comentarios.

De eso se quejaron los espectadores en las redes sociales, donde dos nombres han retumbado con fuerza durante todo el lunes: los de Alessandro Lecquio y Bibiana Fernández.

Y es que, si algo fue comentado de las últimas apariciones de Falcó, es el aspecto físico de la mujer que, en los últimos meses, parece haber ganado algo de peso. "Ha cogido peso y se puede vestir de novia y de trapecista, ero cuando se tomó las medidas con las vascas tenía otra talla...Ssupongo que a nadie de este país le interese decirle que no a Tamara Falcó por la trascendencia que tiene. Wes Gordon (diseñador creativo de Carlina Herrera) se va a encontrar con una mujer que no es la mujer que él recuerda del reality donde ella fue a visitarle", aseguraba la actriz sobre Falcó, dejando claro que no se estaba "metiendo con ella".

"Ella ya tuvo un problema de salud y cogió peso por algo que no sé lo que es y vuelve a tenerlo. Las mujeres cuando vamos a casarnos normalmente hacemos régimen... Yo le estoy pidiendo a Dios una vida para ser gorda", remataba.

Patricia Pardo reaccionó al momento a estos comentarios y respondió: "Admiro tu valentía, porque se puede malinterpretar".

Comentarios que fueron ampliados por Lecquio, también presente en plató. "A mí lo que me cuentan es que parte del problema con las diseñadoras vascas habría surgido porque Tamara no se sentía a gusto por el vestido por el incremento de talla y quería disimularlo de alguna manera", explicó. "Carolina Herrera es un valor seguro y le va a sentar de maravilla. Ahora, será interesante ver cómo el vestido elegido disimula esas redondeces, cosa que no ha hecho el vestido con el que estaban trabajando las vascas. Ella ha estado muy a disgusto con esto", añadía, opinando directamente sobre el físico de Tamara en sus últimas apariciones públicas: "Si repasamos la foto de este fin de semana, vemos como el perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella muy a disgusto con sus formas".

Además, Joaquín Prat le pidió a Bibiana, que incluso llegó a decir que toda la gente" que conoce que tiene kilos de más "por comer" y que en África no hay sobrepeso, tener "un poquito de amplitud de miras" y le recordó que "hay personas que tiene problemas de tiroides, hay gente que se está sometiendo a tratamientos con hormonas... Hay gente que simplemente tiene problemas de ansiedad".

Joaquín Prat se enzarza con Bibiana Fernández por su incendiaria opinión sobre el peso y la comida pic.twitter.com/wMteZkDUUq — TVMASPI (@sebas_maspons) May 22, 2023

Pero estas palabras ya habían desatado gran indignación en las redes, donde muchos usuarios acusan de gordofobia a los colaboraciones. Así, se pueden leer comentarios como: "¿Que en África no hay sobrepeso? Señora, tampoco hay comida. ¿Qué quiere decir? ¿Mejor anoréxica que estar como Tamara?" o "Qué falta de decoro, de respeto, de educación. Sr.Lequio, ¿No será que usted está lleno de complejos?".