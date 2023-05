El dramático duelo de eliminación entre Ana y Camino en 'MasterChef': "Pase lo que pase, adiós, hermana"

La prueba de eliminación de MasterChef celebrada durante la noche del lunes, dio un dramático giro cuando enfrentó a Camino y Ana para luchar por la permanencia en las cocinas de RTVE.

Ambas, muy amigas desde el inicio del programa, debieron trabajar con frituras para poder subir a la galería. Anteriormente, Eneko, Pilu, Jotha, Jorge Juande y Claudia pudieron salvarse gracias a sus platos en la misma prueba.

"No es una técnica que haya que utilizar todos los días, pero de vez en cuando, podemos disfrutar de una buena fritura con aceite de oliva, aseguró Jordi Cruz durante la prueba.

Camino y Ana rompieron a llorar al verse enfrentadas. "No me esperaba estar aquí con ella", dijo Ana. Al acabar el tiempo de cocina, ambas se abrazaron y se dedicaron unas palabras cariñosas.

El plato de Camino, bacalao frito, se llamó "Pase lo que pase, adiós, hermana". Por su parte, Ana hizo una crítica, nombrando al plato "Maldita fritura".

El jurado no estuvo contento con ningún plato. "Me ha podido la situación y no he podido pensar bien", confesó Camino. "El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es Camino", anunció Pepe Rodríguez.

Hoy despedimos a @caminomchef11 de las cocinas de #MasterChef. Gracias por formar parte de esta gran familia y regalarnos momentos inolvidables. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/I87Nok4fGr — MasterChef (@MasterChef_es) May 22, 2023

"Hay que seguir adelante. Aquí se aprende de lo bueno y de lo malo", se despidió Camino. "Ana es una guerrera y una luchadora", le dedicó a su compañera, quien ya estaba en la galería.