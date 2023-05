Se cae un foco durante la entrevista de Nacho Cano en 'Mi casa es la tuya': "Me haría ilusión tener un fantasma en casa"

Durante la entrevista de Bertín Osborne a Nacho Cano en Mi casa es la tuya, un foco cayó en el momento más apropiado, tanto, que casi pareció provocado a pesar de ser un accidente.

El músico dijo anteriormente en la entrevista que tenía "mucha energía", broma que aprovechó Bertín en el momento del incidente. Ambos charlaban sobre la trayectoria musical de Nacho, cuando dio una palmada y señaló hacia el techo.

Automáticamente, y como se puede observar en el siguiente video, el foco se descolgó. Afortunadamente, nadie salió herido y dio para una graciosa charla sobre fantasmas.

La energía de Nacho Cano es tan grande que casi nos tumba el set de grabación. 💡😅#MiCasaNachoCano pic.twitter.com/ae7Sqqj2S2 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 22, 2023

"Parece ser que tengo un fantasma, porque hace años había encerrado arriba un tío", confesó Bertín. "Cuando compré la casa vi todo tapiado en ese cuarto y pregunté, me dijeron que era una persona con un problema", continuó.

Cano aconsejó a Osborne que llevase a Íker Jiménez a su casa. "No se me había ocurrido", respondió el presentador. "Me encantaría tener un fantasma en casa, me divertiría", dijo Bertín entre risas.