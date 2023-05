Frank Cuesta explota contra las críticas tras anunciar su proyecto con Cristina Seguí y que "cambiaría la dirección" de su voto: "Gentuza"

El próximo proyecto de Frank Cuesta, un nuevo programa que conducirá junto con la cofundadora de Vox Cristina Seguí, ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores, pero también ha recibido numerosas críticas, tal y como el propio presentador ha demostrado este lunes en Twitter.

El herpetólogo ha lamentado los reproches que decenas de usuarios han compartido en la red social tras el anuncio de Carretera salvaje, espacio del que el presentador hablará el 31 de mayo en El hormiguero. Eso sí, lejos de responder a los internautas desde la calma, ha optado por enumerar varios nombres y propinar una retahíla de insultos, pues dice sentirse harto del odio que recibe, que también llega hasta sus hijos.

Cuesta ha mencionado a varios tuiteros a través de un tuit en el que ha explicado que "llevan más de un año" acosándole. "Simplemente por decir que cambiaría la dirección de mi voto. Incitando al odio, deseando públicamente que se me asesine y a que se me acosen en cualquier lugar donde este".

Marina Lobo, Ruben Hood, GemaMJ y ahora Tomas Casas...llevan mas de un año acosandome, simplemente por decir que cambiaria la direccion de mi voto. Incitando al odio, deseando publicamente que se me asesine y a que se me acosen en cualquier lugar donde este. Me han hecho tal… pic.twitter.com/WkpfuLEeTz — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) May 22, 2023

"Me han hecho tal campaña de acoso que hasta mis hijos la han sufrido. Ahora digo que hago un programa nuevo de animales y ya lo están cancelando sin haber comenzado. Mi pregunta es: ¿quién me protege a mí, a mi familia y a mi trabajo de esta gentuza? ¿Tengo que hacerme negro, LGTBIJKLM u okupar una casa para que paren? Qué puto asco de gentuza", ha expresado.

El presentador ha querido aclarar que con Pablo Motos únicamente se reunirá para hablar "de un programa de naturaleza". Así se aprecia en otro tuit en el que ha respondido duramente a un usuario que ha rechazado la decisión del espacio de Atresmedia de dar voz a Seguí.

Supongo que aparte de ser mala persona eres un poquito retrasado. Al hormiguero voy yo a presentar un programa de naturaleza. Asi que comienzas twi twitt mintiendo y terminasintentando destrozar mi labor y trabajo.Vuestra envidia, malicia y sobre todo odio… lleva ya mucho… https://t.co/5GjchYMwmo — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) May 22, 2023

"Supongo que aparte de ser mala persona eres un poquito retrasado", ha avanzado. Y ha añadido: "Empiezas mintiendo y terminas intentando destrozar mi labor y trabajo. Vuestra envidia, malicia y sobre todo odio… lleva ya mucho tiempo campando a sus anchas. Se terminó para siempre. Ahora os hacemos frente. Eres un despojo y lo sabes", ha escrito.

Los mensajes llegan horas después de que el herpetólogo anunciara su nuevo proyecto con Seguí: "Llevamos casi tres meses grabando Carretera Salvaje. Una nueva serie que presentaremos en El Hormiguero el día 31 de mayo". "Con Plex me picó la chispa de que estaba grabando y me estaba divirtiendo. Y con Cristina me lo he pasado de coña y hemos tenido una química brutal", explicaba Cuesta a 20minutos.

"Voy a hacer un programa con Cristina Seguí, no tipo Frank de la Jungla, pero con su frescura", señalaba a este medio. "Primero voy a hacer un piloto y pensaba hacer 8 programas para una primera temporada. Es, de alguna manera, un road trip. Vamos por sitios, en principio por España y Tailandia, y luego vamos a ampliar: Sudáfrica, Australia...".