Ortega Smith evita el 'cuerpo a cuerpo', pero ataca a Almeida mientras le tiende la mano para un futuro Gobierno de coalición

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, centró buena parte de su intervención en el debate electoral previo a los comicios municipales del 28 de mayo en atacar al actual alcalde popular, José Luis Martínez Almeida, a cuenta de Madrid Central y los impuestos. Sin embargo, el vicepresidente de la formación de Santiago Abascal evitó entrar en el 'cuerpo a cuerpo' y tendió la mano al PP para formar un Gobierno de coalición, en caso de que las urnas no le otorguen mayoría absoluta.

Ortega Smith se mantuvo serio y aferrado a su discurso durante todo el debate, en el que dirigió la mayoría de sus ataques contra Almeida, al que acusó de incumplir los compromisos alcanzados en el acuerdo de investidura, especialmente en lo referido a política medioambiental y fiscal. En el primero de los casos, el candidato de Vox tiró de ironía y dijo estar en busca de la persona que se comprometió a derogar Madrid Central en 2019, mostrando una foto de Almeida.

"Si lo encuentran, la recompensa es que nos ahorraremos 337 millones de euros en multas", continuó, asegurando que "Madrid es la primera ciudad en multas de toda España". Y es que Madrid Central fue una baza premeditada del candidato de Vox, que llegó al debate en una furgoneta en "homenaje" a los autónomos a los que, según dijo, la medida impulsada por el Gobierno de Manuela Carmena restringió el paso al centro de la capital y, por ende, su "libertad".

El candidato de Vox aseguró que "la calidad del aire en Madrid es muy buena desde hace 20 años" y que solo se registran niveles altos de contaminación "ocho o catorce días puntuales" al año. "Puede haber calidad del aire sin imposiciones ni multas", sostuvo, rechazando tanto "el extremismo alarmista de la izquierda" como las "mentiras electoralistas de la derecha". Almeida, Maroto y Villacís criticaron esta postura de Ortega Smith, que llegó a ser calificado de "negacionista" por parte de la candidata de Ciudadanos, pero evitó responder a las interpelaciones directas, manteniéndose así distanciado del intercambio dialéctico al que sí contribuyeron el resto de sus contrincantes políticos entre sí.

Otro de los puntos del debate en el que el actual alcalde fue el blanco de las críticas de Vox fue en materia de fiscal. En ese ámbito, Ortega Smith defendió la necesidad de "bajar los impuestos", una fórmula que, según dijo, genera más puestos de trabajo, más actividad económica y social y, a la larga, también más recaudación. En concreto, se comprometió a bajar el IBI -al mínimo legal del 0,4%-, la plusvalía y el impuesto de circulación -al 50%-, así como a revisar el Impuesto de Actividades Económicas; aunque recalcó la necesidad de compaginarlo con el mantenimiento de servicios públicos de "calidad". "Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los madrileños y no en los caprichos o despilfarros de los políticos", afirmó.

En cambio, Villacís y Almeida le afearon dicha postura al haber votado en contra de los presupuestos municipales, a lo que Ortega Smith respondió asegurando que "el grupo municipal Vox jamás ha votado en contra de bajar impuestos" y acusó al candidato a la reelección de incumplir su acuerdo de investidura. "Hemos perdido cuatro años de bajar impuestos", insistió. Ya en su intervención inicial Ortega Smith había señalado de forma velada al dirigente popular. "En política hay que tener palabra. Lo que prometimos en 2019 lo hemos peleado durante cuatro años, lo que prometemos hoy lo vamos a pelear, porque Vox, a diferencia de otros, es una apuesta segura", afirmó.

En materia de vivienda, el candidato de Vox, que atribuyó a su formación haber conseguido "desbloquear la Operación Chamartín", propuso de nuevo bajar impuestos, liberalizar la mayor cantidad de suelo posible y generar seguridad jurídica. "Comienzan las elecciones y se abre la gran subasta de viviendas. Luego cuando están en el Gobierno se olvidan", afeó nuevamente al Almeida. No obstante, en este bloque también atacó a la izquierda, cuyas políticas de vivienda, según dijo, solo traen "carestía" y "okupación".

Ortega Smith redirigió también sus críticas contra la izquierda en materia de seguridad, donde prometió "tolerancia cero contra la delincuencia en la capital de España". "En Vox no queremos que Madrid se convierta en la Barcelona de Colau, donde la delincuencia campa a sus anchas con la connivencia del Ayuntamiento", señaló. "Hagamos un frente común para que Madrid sea una ciudad de ley y orden", reclamó, para prometer a continuación "poner a toda la policía municipal en la calle".

Y es que pese a los ataques, el candidato de Vox tendió la mano a Almeida para asegurar la gobernabilidad de la capital en un futuro postelectoral. Ortega Smith recordó al actual alcalde que, en caso de que los madrileños no le otorguen una mayoría absoluta, "los pactos tienen un extraordinario valor". "Yo me comprometo hoy a hacer todo lo posible por un Gobierno de coalición con Almeida y que la izquierda no entre en el Ayuntamiento de Madrid", afirmó. "Necesitamos formar un Gobierno fuerte, estable y leal, señor Almeida", insistió, subrayando que "el Madrid del futuro pasa por que la izquierda no gobierne". "Viva Madrid y viva España", concluyó su minuto de oro final.