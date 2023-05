Makoke continúa arremetiendo contra Kiko Matamoros desde Fiesta. Su exmujer habla sobre las deudas del colaborador de Sálvame y las repercusiones que ha tenido ella por ello. A esto, el madrileño ha decidido contestar desde la tertulia diaria.

"Tengo la esperanza de que las cosas se solucionen lo antes posible", se ha mostrado apaciguador en un primer momento. A continuación, Matamoros ha detallado: "Me gustaría no tener que cargar yo con una duda de la que han disfrutado y lucrado todos".

De esta forma, el colaborador se ha desvinculado de cualquier tipo de culpa: "Yo no soy el ministro de Hacienda y no le he derivado la responsabilidad a esta señora como va contando. Fue una cosa de la Agencia Tributaria anterior a que yo me separara".

Sobre las intenciones que tendría Makoke, Kiko ha añadido una más además de la económica: "Hay un ánimo extremo de venganza y por más de una parte. Son tres los que participan, existen pruebas, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo".

No obstante, el tertuliano no ha querido dar nombres. Eso sí, sin dar muchos detalles, Matamoros ha asegurado que tiene un plan para actuar en cualquier caso que se presente: "Tengo cuatro ases y dos comodines".