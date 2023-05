Quién es Encarni, la nueva concursante revelación de Pasapalabra

Pasapalabra tiene ya a una nueva concursante que parece haberse afianzado en el concurso, cumpliendo la semana pasada 26 programas y sin síntomas de fatiga en el que es, seguramente, el concurso más exigente de la televisión en la actualidad. De hecho, Encarni llegó el día 13 de abril tras eliminar en la 'silla azul' a Perte, y el pasado miércoles se quedó a tres letras de llevarse el bote.

Con 16.200 euros acumulados ya en su participación en el concurso, muchos la ven como una potencial ganadora de Pasapalabra en algún momento, tras haberse enfrentado ya a pruebas y rivales exigentes.

Esta es Encarni, la concursante de Pasapalabra

Según publica el portal Happyfm, Encarni es una almeriense que reside en el Escorial. Es madre de trillizos de 16 años y ella misma manifestó en el concurso que, de tocarle el bote, lo utilizaría para mudarse a una casa más grande con su familia: "Los niños crecen, pero los pisos no. Lo utilizaría para comprar una casa más grande", tal y como le dijo al presentador, Roberto Leal, la primera vez que se enfentó al 'Rosco'.

Encarni se levanta pronto para estudiar antes de salir a trabajar y continúa preparándose para el exigente programa a su vuelta a casa, según publica ABC. "Me encuentro muy a gusto. Al principio me sentía muy tensa, me veía seria. Yo no soy así; soy una persona alegre y jovial, pero la tensión me podía y estaba agarrotada, seria. Espero ir soltando esta tensión. Soy una persona muy risueña y muy alegre".

Aunque las redes sociales aún no se muestran muy favorables a la concursante, todo parece indicar que Encarni estará mucho más tiempo en el programa en busca del sueño de hacerse con el bote.