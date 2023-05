Lobato dará a los agricultores 100 euros por hectárea para reducir los efectos de la sequía

El campo madrileño se encuentra sufriendo una de las mayores sequías de todo los tiempos que están dejando pérdidas irreparables. Para ello, el candidato del PSOE-M a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha iniciado la última semana electoral comprometiéndose a que si ganas las elecciones del próximo 28-M, pondrá en marcha un plan de ayudas para paliar los efectos de esta catástrofe, entre las que se encuentra dar a los agricultores 100 euros por hectárea.

Así lo ha comunicado Lobato en declaraciones a los medios durante su visita a San Martín de la Vega, donde ha estado acompañado del ministro de Agricultura, Luis Planas; el alcalde de la localidad, Rafael Martínez; la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno; y el portavoz y candidato a la Alcaldía de Aranjuez, Óscar Blanco, para apoyar la petición de Denominación de Origen del espárrago de la Vega.

"El PP presentó un Plan Terra con un PowerPoint y un dineral gastado en una nave industrial en Fuenlabrada que ha tenido cero uso. Me he pateado la región de arriba a abajo en estos meses y no hay nadie que se esté beneficiando de ese Plan. Era, como siempre, una bonita foto y un titular muy bien pensado, pero sin nada de gestión detrás. En plena época de sequía, nos preguntamos dónde están las ayudas y la respuesta de la Comunidad de Madrid. Quizás en Bilbao, porque en Madrid no", ha explicado.

El socialista ha explicado que si llega a la Puerta del Sol otorgará una ayuda de 100 euros por hectárea para las explotaciones familiares de la región siempre que se acreditan daños causados por la sequía. Además, ha señalado que habrá una línea de ayudas para la recuperación del ganado. El coste estimado de las ayudas asciende a 30 millones de euros para ambas medidas.

"También apostaremos por el producto de proximidad, para que en cada supermercado de la región haya un espacio propio para nuestros productos. Estos tienen un valor añadido tremendo, una altísima calidad y cada vez se valora más en consumo de proximidad", ha manifestado.

En este sentido, Lobato ha dado todo su apoyo a la Denominación de Origen al espárrago de la Vega, donde ha asegurado que "es un salto adelante y una apuesta clara de valor añadido para la Comunidad de Madrid".

"Hay que defender la diversidad y el valor de nuestra región también más allá de la M-30. La denominación de origen será un antes y un después para todos los agricultores de la zona", ha concluido.