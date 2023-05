Gerónimo Stilton: "Cuando sólo miramos el móvil nos volvemos grises"

La primera vez que Gerónimo Stilton, ratón y periodista, pisó nuestro país fue en 2003, cuando publicó aquí Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton. Se cumple así el 20 aniversario de este escritor que es a la vez personaje.

Sus publicaciones, donde narra sus aventuras interminables, -casi literalmente, pues hay más de 550 títulos publicados entre los suyos y los de su hermana Tea Stilton- son todo un fenómeno entre los niños y jóvenes. Se estima que ha vendido en todo el mundo 180 millones de ejemplares, en un mundo de pantallas y vídeos. Hablamos con este ratón reportero sobre su trabajo y aventuras.

¿Cómo se encuentra en este 20 aniversario aquí en España?Con más energía que nunca porque cumplir 20 años enviando libros aquí a España y recibiendo todo el calor y toda la alegría de todos mis lectores superratónicos es lo que me impulsa a seguir viajando para poder seguir explicando mis historias. Ya sabéis que, aparte de libros, también tengo mi propia serie, que un rodaje muy duro y muy largo, incluso también un musical... cualquier manera de hacer llegar mi mensaje y explicar mis aventuras para mí es un reto y una alegría enorme.

¿Cómo fue el viaje desde Ratonia a España? ¿Le costó llegar?Pues la verdad es que fue un viaje un poco largo, la primera vez, sobre todo, luego ya dominaba los puentes aéreos y todo. Pero el primer viaje llegué aquí hace 20 años, ¡madre mía! Fue toda una odisea. Primero tuve que coger un caballo desde Ratonia para llegar al aeropuerto de dragones, coger un un dragón que me llevó hasta... bueno, la verdad es que me equivoqué, porque pensaba que tenía que coger el 27 y al final era el 48… un lío, un lío. Pero legar aquí por fin y descubrir este solecito que hay aquí, lo bien que se come, los quesos que tenéis ¡madre mía el Idiazábal o el Cabrales! Me fascina, y por eso siempre quiero volver aquí.

¿Ha hecho turismo?He estado en el Museo del Prado, por ejemplo, tengo una historia escrita sobre eso, porque soy muy listo y voy rentabilizando los viajes. Es una satisfacción enorme poder llevar imaginación sobre cosas de aquí a los niños humanos.

¿Son tan importantes y tan meritorios los libros de literatura infantil y juvenil como los de la gente mayor?Por supuesto que son meritorios. Se puede leer a cualquier edad, incluso cuando somos muy pequeñitos tenemos ayuda de nuestros papás, de nuestras mamás, nuestros hermanos, incluso nuestros profesores. Los primeros cuentos que se contaron eran de lenguaje oral, desde tiempos inmemoriales, cuando nos sentábamos en torno a la hoguera a que nos explicaran historias. Es muy bonito cuando se pueden compartir estas historias leídas en voz alta. Leer en voz alta es un ejercicio buenísimo que recomiendo, porque le pones tu parte de imaginación, haces tus personajes y empatizas con todos ellos.

Usted lee y escribe mucho… ¿por qué es bueno leer?Por muchísimos motivos. Primero de todo, porque es una manera de viajar sin salir de tu casa o de tu biblioteca. A través de la imaginación llegas a visitar mundos que no los podrías haber ni soñado. Bueno, quien haya leído alguno de mis libros y viajes a Fantasía, por ejemplo, lo sabe. Que allí yo me encuentro con cada personaje, nunca mejor dicho… Tanto amigos como algunos que me lo han puesto un poco difícil, que hay toda una retahíla de brujas que no encuentro que complicadillas. Leer tiene beneficios tanto a nivel intelectual como también a nivel de crecimiento personal.

¿El móvil es enemigo de la lectura?Estamos en un momento en el que las nuevas tecnologías están a la orden del día. Yo creo que el móvil tiene que ser un gran aliado y para que lo sea le debemos dedicar un tiempo limitado, porque cuando todo se reduce a móvil nos acabamos convirtiendo, como decía Momo, en hombres grises. Hay que saber conectar con otras cosas de toda la vida, como con el papel impreso, libros, cuentos, novelas aquí, aquí que tenéis a grandísimos escritores,

desde Cervantes hasta Unamuno o Mercè Rodoreda. Fíjate tú la gran cantidad de repertorio que tenéis de literatura española y universal. El móvil tiene que ser para un ratito.

¿Cómo ha hecho para tener un libro con olores?Yo consigo, por un método de alquimia complicadísimo que ahora no tendría tiempo de explicarte, coger los olores de los países de Fantasía que visito y meternos ahí, en el papel. De momento, que yo sepa, los móviles no pueden hacer eso, ¿verdad que no? Pues ahí, punto para la literatura.

Hoy en día muchos jóvenes quieren ser famosos, ¿es importante ser famoso? Y ¿cómo hay que gestionar la fama?Lo importante es que te conozcan por tus buenas obras, porque ser famoso a costa de lo que sea… mi consejo es que no es bueno. Está bien que te conozcan en tu casa, que te puedas abrir y mostrarte tal cual eres y seas querido por ello. Luego, que bajas a la calle y la gente de tu barrio te conoce porque se ha leído tu libro, pues oye, maravilloso, porque al final a los humanos y a los ratones nos pasa lo mismo, nos gusta que nos conozcan, pero supongo que lo que gusta de verdad es ser famoso por tus buenas obras y si ya has escrito un buen libro, pues mejor. Pero no ser famoso a toda costa, no, porque hay que tener mucho cuidado con la fama, porque tiene es un arma de doble filo.

Usted va siempre muy elegante. ¿Es importante vestirse como a uno le gusta y no como los demás digan?La vestimenta es un método de expresión. Es verdad que yo me siento muy cómodo yendo siempre con traje y corbata, porque considero que, bueno, al ser editor y tener que hablar con gente muy importante, pues un poco arreglado tengo que ir. Ahora. A mí me encanta llegar a mi casa, quitárme la americana, quitarme la corbata y ponerme mis pantuflas. La vestimenta, aparte de ser un signo de identidad y de cómo nosotros nos expresamos, tiene que ser un signo de comodidad y que nadie te diga cómo te tienes que vestir.

Usted vive muchas aventuras y situaciones peliagudas, ¿Hay que ser valiente, pero también prudente?Por supuesto… si por mi fuera no saldría de mi casa, me encanta estar comiendo queso y leyendo un buen libro, pero cuando me toca ponerme el disfraz de viajero es algo muy emocionante. Pero yo sé que tengo que ir con cuidado, porque viajar está muy bien, pero también tienes que saber dónde vas, porque igual hablan idiomas que tú no conoces. Hay que ser un poco prudente, pero valiente también, porque el que no arriesga, no evoluciona. Sí, que hay que ser valiente, es una cualidad muy buena, pero la mejor, la prudencia, hay que tener sensatez.

Muchas cosas le dan un poco de miedo, ¿no?Sentir miedo es normal, es una condición ratónica y humana. Delante del miedo me planteo ¿con este miedo qué hago? Y decido superarlo, porque el miedo me dice que ahí hay un límite que necesito romper. Quien ha leído mis libros sabe que casi nunca resuelvo un problema yo solo, siempre pido ayuda y ese es un escalón que hay que subir. Tenemos que ser capaces de pedir ayuda, a alguien que nos quiera, mamá, papá, un maestro, un amigo, el médico… si no se puede superar el miedo solo, pues pedimos ayuda.

Usted es reportero, ¿es importante leer más periódicos y no creerse los rumores en redes sociales?Claro, es que están a la orden del día las fake news y todo esto. El periodismo es muy importante porque es una ventana informativa a la sociedad. Vivimos en un mundo en el que la información se tergiversa o se manipula. Los periodistas como yo, que sabes muy bien que yo me saqué mi carrera de Periodismo, tenemos que poder dar una una versión contrastada a la sociedad.

¿No hay que fiarse de todo lo que leemos en Internet, no?Exacto. Hay que contrastar siempre, porque no nos podemos creer siempre lo primero que nos pase por delante de los ojos: hay que ponerlo en duda y para eso es muy importante tener sentido de ávido lector, para que no te engañen.

Una palabra de moda entre los jóvenes es ‘viral’, ¿animaría a los pequeños lectores a hablar de leer para que se haga viral?Conozco esta palabra, también ha llegado a la isla de los ratones y tenemos tiktokers allí. Y sí, estaría muy bien la gente que tiene ese altavoz que es el vídeo viral lanzase el mensaje de que leer es guay, que meterse en las entrañas de un libro es guay. Y no pasa mucho que se amplifique ese mensaje. Gente que estás ahí y tienes muchos seguidores: ponte en contacto conmigo, hagamos negocios (risas).