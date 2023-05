Belén Esteban se emociona tras la boda de Raúl Prieto: "Me hizo la mujer más feliz del mundo"

Este fin de semana se celebró la boda entre el arquitecto Joaquín Torres y Raúl Prieto, director de numerosos programas de Telecinco. Después de una ceremonia por todo lo alto, Belén Esteban se ha emocionado al hablar del bonito enlace.

"Quiero dar las gracias a Raúl y Joaquín y a sus familias", ha comenzado a expresar en Sálvame. Ya con la voz temblorosa, ha continuado: "Me pidió leer en su boda y hablé desde el corazón".

"No ha sido una boda de un amigo, sino de dos hermanos", ha expresado la colaboradora. Por esta misma línea, ha recordado: "Me han ayudado muchísimo. Tengo dos hermanos, pero el padrino de mi boda con Miguel fue Raúl Prieto".

"Me sentaron en la mesa, y no por ese detalle, pero me hizo la mujer más feliz del mundo porque sé lo que soy en vuestra vida", ha manifestado. Por último, ha señalado orgullosa una chapa en su blusa con los dos novios. "No me la van a quitar ni con aguarrás", ha bromeado.