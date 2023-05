Eduardo Navarrete adelanta cómo va a ser su colección para la 'Sálvame Fashion Week': "Está inspirada en los colores del programa"

Sálvame ha iniciado su semana de la moda dando comienzo a su Fashion Week. Este viernes, Telecinco celebrará su cuarta edición para dar espacio a diseñadores amateur, y durante estos días previos, la tertulia de tardes adelantará detalles de lo que se podrá ver.

Serán 23 modelos los que se podrán ver en la señalada fecha. Entre ellos se encuentran los de la colección de Eduardo Navarrete. El diseñador hará una colección espacial, y ha dado algunas pinceladas de lo que mostrará en sus prendas.

"Nos hemos inspirado en los colores corporativos del logo de Sálvame, y sobre todo, hemos hecho una colección con su toque 'navarretiano' pero con la que os sintáis cómodos", ha expresado quien fuera concursante de Maestros de la costura.

Navarrete ha resuelto algunas dudas: "Os vais a identificar con los modelos, sobre todo tú, Terelu, que como te conozco, no te quería hacer ninguna cosa rara porque si no me matabas".

Así, el diseñador ha negado que vaya a haber "cosas raras": "Hay algunos colaboradores que ya han venido a probarse. Están encantados con los modelos. No es raro, es diferente y es moda, y sobre todo, es una colección de pasarela. Con algunos se arriesga más y con otros menos".