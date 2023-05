25 a cappella Contigo resume la historia del grupo musical B vocal desde sus inicios, hace 28 años. Este grupo de amigos, la mayoría de los cuales reside en Zaragoza, su sede natural, ha pasado a conformar un espectáculo musical que cruza fronteras de norte a sur y que ahora llega a Madrid. El grupo, integrado en esta ocasión por los solistas Fermín Polo, Juan Luis García, Carlos Valledor, Carlos Marcos y Augusto González, actuará el martes 23 de mayo en el Teatro Reina Victoria en dos funciones a las 18h y a las 20,30h.

B vocal ha viajado con sus voces 12 países, desde China (a donde volverá próximamente), a Corea, Taiwan y Nueva York, por citar algunos ejemplos, con un espectáculo que recopila musical y escénicamente el primer cuarto de siglo de esta gran aventura en torno a la voz. La cosecha lograda ha sido premios, giras, discos, conciertos y momentos artísticos inolvidables, reconocimiento de la crítica, y sobre todo, el aplauso unánime del público.

El conjunto, en el que hay más vocalistas que se van turnando, dispone solo de su voz para hacerse dueño de una corriente de sonidos y notas creciente. Y con otra herramienta fundamental que permite la conexión con el respetable en un show ameno, amistoso y muy divertido: el humor.

Uno de sus integrantes, Augusto González, ha contado a 20minutos que todas sus actuaciones se fundamentan en el uso de la voz, "el instrumento más potente que existe". No hay más instrumentos sobre el escenario que las gargantas de estos cinco hombres cuyos registros no conocen límites, desde los ritmos latinos hasta la ópera pasando por temas eternos de The Police o Guns and Roses y el Bohemian Rhapsody de Queen.

Actuando en Zaragoza, en el Auditorio. ARCHIVO.

El repertorio que cantarán en Madrid "incluye temas de Maná, Ricky Martin, Gloria Estefan y Shakira. También sonidos flamencos acompañados de un cajón no real, que reproducen sus cuerdas vocales". Habrá canciones de Raphael, de Il Divo y un regreso a Disney, con El libro de la selva y El Rey León. "También clásicos del pop como Danza Invisible y una parodia con Mecano en una historia alternativa y paralela que nos proporciona un final hilarante", añade Augusto González.

El grupo actuará los próximos días 2,3 y 4 de junio en el Teatro Principal de Zaragoza, donde coordinan el quinto Festival Internacional B vocal a capella y que reúne a otros conjuntos nacionales y extranjeros donde sólo el uso de la voz llena el ambiente de música.