Feijóo arranca la última semana de campaña con el foco en la economía: "Nunca se ha hecho más esfuerzo para llegar a fin de mes"

Alberto Núñez Feijóo ha arrancado la recta final de la campaña para sacar el mantra económico del Partido Popular. Desde Las Palmas de Gran Canaria, el líder de la oposición ha hecho su clásico repaso de las dificultades que tienen los ciudadanos para afrontar los gastos diarios a cuenta de la inflación, de la subida de las hipotecas, de los precios cesta de la compra, o del "mayor incremento de los impuestos" desde hace 15 años. "El Gobierno está en un mundo ideal" mientras los españoles "nunca han hecho más esfuerzo para llegar a fin de mes", ha denunciado el dirigente popular, quien ha recordado las propuestas que ha hecho durante el último año y que el Ejecutivo "se niega" a aplicar.

Como rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas después de que el precio de los alimentos haya subido "un 25% de media en los últimos 24 meses", o crear un fondo con la banca para ayudar a las familiar vulnerables a pagar la hipoteca que "de media ha subido 300 euros al mes", o también su plan de ajustar a la baja el impuestos de la renta teniendo en cuenta que "España es el país de la OCDE que más ha reducido el poder adquisitivo de las familias y también el país de la UE que más ha incrementado los impuestos dese 2019".

Y todo esto mientras "el único que se beneficia de esta situación es el Gobierno", asegura Feijóo tras recordar que los españoles han pagado "42 millones más de impuestos" este año con respecto al anterior. "Pagamos más por comprar lo mismo, pagamos mas renta que nunca, nos hemos endeudado mas que nunca y nos han subido los impuestos más que nunca", ha señalado.

Ante ello, el líder popular promete "mejorar el país, salir del agujero, crear empleo, no subir impuestos ni endeudar hasta las cejas" y pide el voto ya que "el cambio por el cambio no es suficiente sino que es necesario cambiar para hacer cambios". Feijóo ha pedido el voto a aquellos que "no aceptan las promesas rotas y las mentiras", a los que "no quieren que su futuro se decida con improvisación en los mítines de un partido" y que rechazan gobiernos "en los que Podemos decida y el independentismo se imponga". No ha mencionado, como sí hizo el día anterior en Valencia, a los simpatizantes de Vox, Cs y PSOE. Esta vez se ha limitado a vaticinar que "la mayoría social abandonará a Pedro Sánchez el próximo domingo" de elecciones.

Así, el PP aparca, de momento, la polémica de Bildu que monopolizó la primera semana de campaña electoral, pero desentierra una de sus bazas prelectorales a cuenta de su visita a las islas Canarias. "No merecéis que el sanchismo haya puesto a las islas en el mapa de la política nacional por el escándalo de corrupción del 'Tito Berni'", ha señalado Feijóo, para insistir en "la necesidad de hablar de creación de empleo y oportunidades en las Islas, competitividad, tecnología y fiscalidad en lugar de mordidas, fiestas y mediadores".