Un participante de 'Got Talent' se disloca el hombro pero consigue terminar su actuación: "Estamos acostumbrados"

Como en todas las galas de Got Talent All Stars, los participantes no dejan de sorprender a los espectadores y a los propios jueces tanto por su talento como por su empeño constante. Así, los concursantes siguen peleando para poder llegar a hacerse con el trofeo.

El ejemplo perfecto de ello fueron el grupo de acróbatas callejeros Wonsembe. La banda, que llegó de Marsella preparados para actuar, sufrió un gran impedimento. Y es que uno de sus integrantes sufrió una lesión en plena actuación, pero no por ello dejaron que el dolor les superase.

En una de las piruetas, al caer uno de los chicos sufrió una fuerte caída, y aunque se echó la mano al hombro, no dejó de actuar. Al terminar su presentación, el equipo médico del programa acudió a atender al francés, aunque ellos le quitaron peso al asunto. "No pasa nada, estamos acostumbrados", aseguraron, aunque no podía evitar sentir "bastante dolor".

Ante la fortaleza que demostraron, los jueces no pudieron evitar aplaudir su actuación. "Habéis demostrado esta noche no solo vuestro talento, si no también de dónde venís y lo duros que sois", expresó Risto Mejide.