El pasado fin de semana, la familia real viajó a Gales para celebrar la graduación de la princesa Leonor que, tras dos años fuera de España, ha completado una etapa más de su formación académica. Ahora, a partir del mes de agosto, la heredera ingresará en la academia militar de Zaragoza.

Sin embargo, si algo ha llamado la atención de las fotografías que Casa Real ha publicado en las redes sociales sobre la graduación de la princesa, eso ha sido el collar que llevaba Leonor de Borbón y Ortiz.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha contactado con la periodista Mariángel Alcázar para tratar de averiguar la procedencia del complemento: "El colgante es 'amor' escrito con grafismo árabe. Se lo hemos visto el pasado verano en Mallorca. No se nos ocurrió a nadie preguntarlo".

"Creo que es todo mucho más sencillo. No sé si en el colegio habría otras niñas árabes, si lo compraron o si alguien se lo ha regalado. Lo que no tiene fundamento es que se lo haya regalado su abuelo y, por supuesto, nada de que tenga un novio -que lo puede tener-", ha apuntado la periodista.

Por su parte, desde el plató del matinal de Telecinco, Alessandro Lecquio ha sentenciado: "La monarquía necesita visibilidad y las hijas del rey no están siendo nada visibles. Poco a poco, se van abriendo, pero el hermetismo que han tenido todos estos años es muy peligroso en un doble sentido. Por un lado, no preparar a las niñas para sus obligaciones; pero, sobre todo, que la ciudadanía no se identifica con estas niñas".

Asimismo, el conde ha opinado respecto al collar: "Lo del amuleto suena más a amiguito del colegio y las otras opciones son absurdas. ¿Tú te crees que el rey Juan Carlos le va a regalar eso? Venga, por Dios. Ni el rey de Marruecos. Suena más a amiguito del colegio".