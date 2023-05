Pese a los contratiempos que Tamara Falcó está teniendo con respecto a su boda, el pasado fin de semana, la marquesa de Griñón, Isabel Preysler y su hermana, Ana Boyer, acudieron a la boda de una íntima amiga. Onieva, por su parte, no pudo acudir inicialmente, aunque se incorporó después.

Sin embargo, si algo fue comentado de la aparición de Falcó es el aspecto físico de la mujer que, en los últimos meses, parece haber ganado algo de peso. Así, los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa han comentado el aspecto de las tres invitadas al enlace.

"No es nada malo coger peso", ha destacado Bibiana Fernández que, además, ha apuntado: "Hoy en día se habla muchísimo del peso y mucha gente joven tiene problemas de salud, justamente, por la obesidad, cuando tienen sobrepeso y sale en las redes sociales, les hacen una ovación".

"Yo, que soy delgada, me dicen que estoy incitando a la anorexia. No. La gente tiene que ser estar sana, gorda o delgada. Lo fundamental es la salud, independientemente de la estética, que es una cuestión con la que cada uno decide estar como le dé la gana. Yo me quiero cortar el pescuezo, me lo corto; me quiero poner seis tetas, dos en la espalda porque tengo sitio, me las puedo poner. Hay gente, mujeres, que no quieren estética y están estupendas con sus canas, sus arrugas y todo", ha apuntado la colaboradora.

"Y lo mismo pasa con los pesos. Lo fundamental en la vida es la salud. Si tú tienes buena salud y eres feliz, puedes estar como te dé la gana", ha agregado Bibiana Fernández, a lo que Joaquín Prat ha apuntado que el aumento o las bajadas de peso de las personas pueden deberse a problemas de tiroides, ansiedad, tratamientos médicos...