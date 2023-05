Feijóo exige a Sánchez que informe de qué medios de transporte usa para asistir a sus actos electorales

El Partido Popular exige al PSOE que informe de los medios de transporte que está usando Pedro Sánchez para asistir a sus actos electorales. Lo ha hecho después de que el equipo del presidente socialista haya acusado a Alberto Núñez Feijóo de "mentir" con la cancelación de un vuelo que debía haber cogido este domingo a las 17.55 horas para volar desde Valencia a Tenerife y que finalmente tomó a las 19.50 horas.

Tras demostrar que este vuelo sí fue cancelado -así lo ha confirmado el aeropuerto de Valencia a 20minutos-, el equipo de Feijóo ha aprovechado para reivindicar al líder socialista la misma transparencia que él sobre el medio de transporte empleado en campaña. Sobre esta polémica, desde el PSOE señalan que el propio PP reconoce que "es su fallo", puesto que la compañía aérea informó por correo electrónico "hace 20 días" de la reprogramación del vuelo aunque "no se produjo comunicación de la agencia al partido".

"Ayer no se canceló nada, se lo comunicaron 20 días antes y no se enteraron", insisten fuentes del equipo de Sánchez, que critican que Feijóo no admita que "su equipo ha cometido un error" y, además, "ataque al presidente del Gobierno".

De este modo, PSOE y PP se enzarzan en una batalla por los medios de transporte a seis días de las elecciones. "La desesperación del PSOE en el tramo final de campaña lleva a sus dirigentes a dudar de la anulación de un vuelo que iba a tomar ayer el presidente del PP entre Valencia y Tenerife", sostienen desde Génova donde también aseguran que "cada uno de los desplazamientos del presidente en esta campaña se han realizado en un vehículo del Partido Popular, en trenes o en vuelos regulares".

El presidente popular engorda así uno de sus mantras de esta campaña. En cada mitin en el que ha participado, Feijóo ha iniciado sus palabras explicando qué medio de transporte ha empleado para desplazarse para, después, acusar al presidente de emplear el Falcon para su propia campaña. Este mismo domingo, en el tuit en que anunciaba la cancelación de su vuelo "regular" añadía que "no ir en Falcon tiene estas cosas".

El entorno del popular también ha hecho hincapié en el uso que hace Sánchez de este transporte privado. "Si el equipo de Pedro Sánchez considera que, en un país que se mofa del uso del Falcon para ir a conciertos musicales o trasladarse en un helicóptero Súper Puma para ir a bodas privadas, lo óptimo para sus intereses sería confrontar con el PP acerca de los medios de transporte utilizados Alberto Núñez Feijóo, es evidente que la brecha entre lo que piensa Ferraz y lo que piensa la calle es cada vez más evidente".

"A ver qué transporte utiliza Feijóo cuando llegue a Moncloa, si es que llega", apuntan desde la cúpula socialista, que no ven "polémica" en el uso del avión presidencial porque es una cuestión "de seguridad". Aseguran, además, que "se sabe" en qué viaja Sánchez "porque está más que fiscalizado por los medios de comunicación". Eso sí, Sánchez no siempre viaja en Falcon. Según las mismas fuentes, este fin de semana viajó en AVE a Valencia, donde el sábado protagonizó el mitin central de campaña, y a coche en Valladolid, donde estuvo el domingo. Esto supone, argumentan, un gran despliegue de seguridad.