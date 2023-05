Loli, la quiosquera, lleva a juicio a Isabel Pantoja por los 76.000 euros que le debe: "No quiero morirme sin cobrar"

Son muchas las veces que Loli, la quiosquera, se ha pronunciado en programas de televisión o en revistas sobre la deuda que, presuntamente, tendría Isabel Pantoja con ella. Pero, al ver que la tonadillera ni le devuelve los 76.000 que le habría prestado ni se pone en contacto con ella, será en el juzgado donde se volverán a ver las caras.

La mujer, que acaba de cumplir 83 años, fue amiga de la cantante. Hace casi una década, le prestó los ahorros de su vida para ayudarla con sus problemas económicos. Pero, de estos 86.000 euros, solo le devolvió 10.000 y, tras ocho años sin cobrar la deuda, ha decidido llevarla a juicio.

Si en 20 días, Isabel Pantoja no responde a la demanda, se la declarará en situación de rebeldía procesal. "Lo estoy pasando muy mal. No me esperaba llegar a esta situación, es muy dura y dolorosa", declara Loli a Pronto.

"La demanda está presentada, pero ya sabemos que la justicia va despacio", sostiene la quiosquera, que asegura que no ha conseguido hablar con su examiga, aunque ahora debería ser la tonadillera la que se pusiera en contacto. "Yo ya no tengo nada que hablar con ella. Ahora son mi abogado y la justicia los que tienen que hablar".

"Estoy convencida de que ella no se presentará ante el juez. Mandará a su abogado", opina la demandante. "Estoy convencida de que la justicia me dará la razón y que algún día pagará la deuda. No quiero morirme sin cobrar".