Así fueron los comienzos de la 'influencer' Lucía Bellido en redes sociales: de VideoStar a TikTok

Lucía Bellido es uno de los talentos más jóvenes de redes sociales. Con tan solo 20 años, lleva ya casi una década atrayendo seguidores con su contenido delante de una cámara.

Actualmente, su plataforma principal es TikTok, donde tiene la friolera de 9,5 millones de seguidores, aunque ha pasado por numerosas redes sociales, siempre atrayendo a grandes masas de público.

Con apenas 12 años, Lucía Bellido comenzó en VideoStar. Allí publicaba vídeos bailando que enseguida triunfaron más allá de las fronteras de su ciudad, Mollet del Vallès, en Barcelona.

Nacida el 9 de noviembre de 2003, también de las pioneras en Musical.ly, la plataforma de música que se transformó hace unos años en TikTok. Al mismo tiempo, no ha dejado de crecer en Instagram desde 2017, donde tiene dos millones de seguidores.

Con 14 y 16 años, publicó dos libros: Never give up: secretos de una muser, y Be brave: el año que cambió mi vida. Recientemente, ha creado su propia marca de maquillaje, Mia Cosmetics, en la que vende bálsamos labiales.

Poco a poco, la creadora de contenido ha ido abriéndose más y ha confesado que su exposición ante las cámaras la ha creado graves problemas de salud mental como ansiedad y depresión, que hace que ahora esté un poco más separada del mundo.

Además, en una reciente entrevista, confesó que no había sido capaz de beneficiarse económicamente de toda la exposición, por culpa de varios managers que se quedaron con todo el dinero que generaba.

La vida personal de Lucía Bellido

La única relación conocida de Lucía Bellido ha sido con el también tiktoker Aleix Ernesto, que conoció en su propio instituto en Mollet del Vallès. Ambos han compartido su relación en redes sociales desde hace más de cuatro años.

No obstante, también han retransmitido las rupturas. La pareja se ha dado hasta tres oportunidades después de romper en 2020 y en 2021, en noviembre de 2022, volvieron a anunciar que volvían.

En marzo, aparecieron juntos en un directo de Nil Ojeda, pero un par de semanas más tarde, empezaron a dejar pistas de que habían vuelto a romper. En los últimos días, los dos creadores de contenido lo han confirmado.